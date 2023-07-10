أول تعليق لتامر حسنى بعد إحيائه أكبر حفل غنائي في لبنان

أعرب النجم تامر حسني عن سعادته بعد إحيائه أكبر حفل غنائي ضخم في لبنان، ووصفه بـ"حفل للتاريخ"، وإستعان بلحظات مليئة بطاقة إيجابية وحب وحماس وشعور مذهل طوال الحفل.

تعليق تامر حسني علي حفله في لبنان

تامر حسني عن حفله في لبنان " حفل للتاريخ"

شارك تامر حسني محبيه ومتابعيه صورًا جديدة من الحفل، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، معلقا: "حفل لبنان حقا حفل للتاريخ، استقبال وذوق وطاقة حب وحماس مش طبيعية، استقبالكم وتصفيقكم قبل غنائي كل هذا الوقت لحظة مش هنساها تم تسجيلها في حياتي من أهم اللحظات اللي حسيت بيها بكرم ربنا في مشوار حياتي بشكل عام".

تامر حسني

تامر حسني

تامر حسني "شكراً صحافة وإعلام لبنان الغالي"

وتابع تامر حسني معبرا: "حسيت بالحب والانتصار من فرحتي حسيت مش قادر اقف مش قادر أغني مش عارف اتكلم مش لاقي كلام يوصف محبتي ليكم ويعبر عن الفرحة اللي دخلتوها قلبي، شعب لبنان الغالي الحبيب من كل قلبي شكراً لمحبتكم الصادقة شكراً لكل من أشرف على هذا الحفل الاسطوري شكراً صحافة وإعلام لبنان الغالي".

وأضاف تامر حسني: "شكراً للسيد حسين كسيرة على مجهوده الخرافي، يا حسين انت عملت حدث مشرف أنا فخور بيه جداً، شكراً ياسر الحريري المبدع المخلص، شكراً العبقري أحمد عصام ورجال الأمن اللبناني الغالي اللي تعبوا جداً لإنجاح هذا الحفل التاريخي، شكراً كل فريق عملي المجتهد اللي مش بينام لحظة عشان نطلع كلنا بالشكل ده شكراً الجاليات العربية العظيمة اللي حضرت شكراً الجالية المصرية الحبيبة اللي نورتني، شكراً لبنان العظيم وشعب لبنان الحبيب، الحمد لله".

تامر حسني

حفل تامر حسني في لبنان

وفي الحفل عبر تامر عن سعادته باستقبال الجمهور، قائلا: "صوتكم اللي مخلي رجلي مش شيلاني هغني ازاي طيب"، ثم شكر تامر الشعب اللبناني والصحافة والإعلام اللبناني على كل هذا الحب.

حفل تامر حسني في لبنان

أفتتح الحفل بأغنية هرمون السعادة، ثم أشهر أغانيه الجديدة والقديمة، مثل: انت اختيار، قولني كلام، هدلعني، حلو المكان، ليه طلة، حبيتها يا ناس، عيش بشوقك، ناسيني ليه، كفاياك أعذار، حلم سنين، بنت الإيه، كل مرة، أكتر حاجة، أنا ولا عارف، تليفوني رن، يانا يا مفيش، ارجعلي، نور عيني، ميحرمنيش منك"، وحرص حسني على إهداء أغنية "كل سنة وأنت طيب" لمن يحتفل بعيد ميلاده في هذه الفترة.وقدم حسني، موهبتين لبنانيتين ليا وكارولينا وقابلهما الجمهور بالترحيب، واختتم الحفل بأغنية "تاج" أحدث إصداراته وتفاعل معها الجميع.