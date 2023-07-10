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الإثنين 10 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

أسعار الدولار الأمريكي فى منتصف التعاملات

أسعار الدولار
أسعار الدولار

شهدت أسعار الدولار الأمريكي حالة من الاستقرار النسبي مقابل الجنيه المصري، في منتصف  تعاملات، اليوم الاثنين 10  يوليو، في محلات الصرافة والبنوك الرئيسية والعاملة في مصر.

 

أسعار الدولار

 

سجلت أسعار الدولار الأمريكي  في البنك الأهلي المصري، 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع، فيما جاء أسعار صرف الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي، نحو 30.90 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

 

وفي بنك الإسكندرية، بلغت أسعار الدولار الأمريكي  30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع، فيما بلغت أسعار الدولار الأمريكي في المصرف المتحد، عند 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

 

حققت أسعار الدولار الأمريكي  في البنك التجاري الدولي cib، عند مستوى 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع، وبلغت أسعار الدولار الأمريكي في بنك مصر، سعر 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

 

ووفقًا لآخر تحديثات البنك المركزي المصري، إذ سجلت أسعار الدولار مقابل الجنيه نحو 30.83 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

 

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أسعار صرف العملات الأوروبية والآسيوية 

 

 العملات الأوروبية والآسيوية 

 

 سجلت أسعار صرف اليورو الأوروبي المصري بلغ 33.65 للشراء، و33.85 جنيه للبيع ، ووصل سعر الجنيه الإسترليني إلى مستوى 39.31 جنيه للشراء، 39.61  جنيه للبيع، وبلغ سعر الفرنك السويسري نحو 34.48 جنيه للشراء، 34.71 جنيه للبيع.

 

وبلغت أسعار صرف الدولار الكندي 23.11  جنيه للشراء، و23.24 جنيه للبيع، والكرون الدنماركي 4.51 جنيه للشراء، و4.54 جنيه للبيع، والكرون السويدي 2.83 جنيه للشراء، 2.85 جنيه للبيع. 

جاءت أسعار العملات الآسيوية على النحو الآتي: إذ سجلت أسعار صرف الـ100 ين الياباني نحو 21.50 للشراء، 21.70 جنيه للبيع، واليوان الصيني عند 4.24  جنيه للشراء، 4.27 جنيه للبيع.

 

أسعار صرف العملات العربية 

 

العملات العربية 

 

سجلت أسعار صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري عند سعر 100.16  جنيه للشراء، 100.47 جنيه للبيع، وبلغ سعر صرف الريال السعودي، عند 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي، عند سعر 8.38 جنيه للشراء، و8.39 جنيه للبيع.

 

بلغت أسعار صرف الدينار البحــريني عند سعر 79.46  جنيه للشراء، 81.83 جنيه للبيع، فيما سجل الريـال العمــاني، سعر 78.04 جنيه للشراء، 80.13  جنيه للبيع، بينما سجل سعر الريال القطري، عند سعر 8.09  جنيه للشراء، 8.47 جنيه للبيع، كما بلغ سعر صرف الدينـار الأردنـي، عند مستوى 42.72 جنيه للشراء، 43.51 جنيه للبيع.

 

 

أسعار صرف اليورو الأوروبي 

 

 اليورو الأوروبي 

 

 أسعار صرف اليورو الأوروبي مقابل الجنيه سجلت في البنك الأهلي المصري، شراء 33.65 جنيه للشراء، 33.85 جنيه للبيع، فيما بلغ سعره في بنك الإسكندرية 33.79  جنيه للشراء، و33.95 جنيه للبيع.

 

أسعار صرف اليورو الأوروبي حققت في البنك التجاري الدولي33.76 جنيه للشراء، و33.96 جنيه للبيع، وفي بنك أبوظبي الإسلامي، سجل سعر اليورو 33.57 جنيه للشراء، و33.96 جنيه للبيع.

 

 أسعار صرف اليورو الأوروبي بلغت في بنك مصر 33.65  جنيه للشراء، 33.85 جنيه للبيع، وبلغ سعره مقابل الجنيه في المصرف المتحد 33.66  للشراء، 33.96 جنيه للبيع.

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