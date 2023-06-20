صندوق النقد الدولي يعمل على إنشاء منصة عملات رقمية

قالت "كريستالينا غورغيفا" مديرة صندوق النقد الدولي ، يوم الاثنين، إن الصندوق يعمل على إنشاء منصة لعملات رقمية خاضعة للبنوك المركزية لتيسير المعاملات بين الدول.

صندوق النقد الدولي

وأضافت "كريستالينا غورغيفا" مديرة صندوق النقد الدولي في مؤتمر شاركت فيه بنوك مركزية أفريقية في الرباط بالمغرب: "العملات الرقمية الخاضعة للبنوك المركزية يجب ألا تكون مقترحات وطنية متفرقة... للتمتع بمعاملات أكثر كفاءة ونزاهة، نحتاج إلى أنظمة تربط البلدان".

وقالت "كريستالينا غورغيفا" مديرة صندوق النقد الدولي "لهذا السبب نعمل في صندوق النقد الدولي على تصور عن منصة عالمية لعملات رقمية للبنوك المركزية"، بحسب الاسواق العربية.

ويريد صندوق النقد الدولي من البنوك المركزية الاتفاق على إطار عمل تنظيمي مشترك لعملات رقمية قابلة للتبادل عبر العالم. وقالت إن عدم الاتفاق على منصة مشتركة قد يخلق فراغا ستملأه على الأرجح العملات المشفرة.

والعملة الرقمية للبنوك المركزية هي عملة خاضعة للبنك المركزي، في حين أن العملات المشفرة لا تخضع تقريبا لأي إشراف من البنوك المركزية.

وقالت "كريستالينا غورغيفا" مديرة صندوق النقد الدولي إن 114 بنكا مركزيا في مرحلة ما من استكشاف العملات الرقمية "واستكملت عشرة منها المهمة بالفعل".

وتابعت: "إذا طورت الدول عملات رقمية للبنوك المركزية للاستخدام المحلي فقط، فإننا بذلك لا نستفيد من كامل قدرتها".

وأضافت "كريستالينا غورغيفا" مديرة صندوق النقد الدولي أن عملات البنوك المركزية الرقمية قد تساعد أيضا في تعزيز الشمول المالي وخفض كلفة التحويلات ومضت تقول إن كلفة تحويل الأموال بلغت نحو 44 مليار دولار سنويا.

العملات الرقمية تنتفض وتتخلص من صدمة الفائدة الأميركية

العملات الرقمية

على صعيد التداولات، ارتفعت القيمة السوقية المجمعة للعملات الرقمية المشفرة بنسبة 4.4% رابحة نحو 45 مليار دولار، بعد أن صعدت قيمتها السوقية الإجمالية من مستوى 1016 مليار دولار في صباح تداولات الخميس، إلى نحو 1061 مليار دولار في الوقت الحالي.

في صدارة العملات الرقمية الرابحة جاءت عملة "بيتكوين"، التي سجلت ارتفاعاً بنسبة 5.8% رابحة نحو 1452 دولار بعدما زاد سعرها من مستوى 24855 دولار إلى نحو 26307 دولار.

كما ارتفعت قيمتها السوقية المجمعة بنسبة 5.8% بأرباح إجمالية تبلغ نحو 28.2 مليار دولار، وذلك بعدما صعدت قيمتها السوقية من مستوى 482.2 مليار دولار إلى نحو 510.4 مليار دولار، مستحوذة على نحو 48.10% من إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة التي يجري التداول عليها في الوقت الحالي.

وسجلت عملة "إيثريوم" التي حلت في المركز الثاني في قائمة أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، ارتفاعاً بنسبة 5.7% رابحة نحو 94 دولار، بعدما ارتفع سعرها من مستوى 1628 دولار، إلى نحو 1722 دولار في الوقت الحالي.

وصعدت قيمتها السوقية الإجمالية بنسبة 5.8% بأرباح إجمالية بلغت 11.4 مليار دولار وذلك بعدما نمت قيمتها السوقية المجمعة من مستوى 195.7 مليار دولار إلى مستوى 207.1 مليار دولار لتستحوذ بهذا الرقم على نحو 19.51% من القيمة السوقية المجمعة للعملات التي يجري التداول عليها في الوقت الحالي.

وجاءت عملة "تيزر" في المركز الثالث، بعدما استقر سعرها عند مستوى 1 دولار. فيما ارتفعت قيمتها السوقية بنسبة 0.12% رابحة نحو 0.1 مليار دولار بعدما زادت قيمتها السوقية من مستوى 83.2 مليار دولار إلى 83.3 مليار دولار، مستحوذة على حصة سوقية تبلغ نسبتها 7.85%.

وفيما حلت عملة "بي إن بي" في المركز الرابع بين أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، فقد سجلت العملة صعوداً بنسبة 2.5% رابحة نحو 5.99 دولار بعدما زاد سعرها من مستوى 234.60 دولار إلى نحو 240.48 دولار.

كما ارتفعت قيمتها السوقية المجمعة بنسبة 2.4% بأرباح إجمالية تبلغ نحو 0.9 مليار دولار، وذلك بعدما صعدت قيمتها السوقية من مستوى 36.5 مليار دولار إلى نحو 37.4 مليار دولار، مستحوذة على نحو 3.52% من إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة التي يجري التداول عليها في الوقت الحالي.

وجاءت عملة "يو إس دي إس" في المركز الخامس، بعدما استقر سعرها عند مستوى 1 دولار. فيما ارتفعت قيمتها السوقية الإجمالية بنسبة 0.74% رابحة نحو 0.21 مليار دولار بعدما صعدت من مستوى 28.09 مليار دولار إلى نحو 28.3 مليار دولار، بحصة سوقية إجمالية تبلغ نسبتها 2.66%.