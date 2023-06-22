هنا كيف يمكن أن تكون الوحوش المقفلة و Tamadoge و Wall Street Memes عملات الميم الكبيرة التالية للشراء في عام 2023

عملات الميم قد تكون وربما ستظل دائمًا الجنون المعتاد في عالم العملات الرقمية، هي التي تثير الجنون وتزيد من التوتر. هناك دائمًا مشاريع جديدة تظهر لتنافس المشاريع القديمة، وفي عام 2023، قد يكون Caged Beasts (BEASTS ) هو الرائد في ثلاثي مثير جديد من عملات الميم الكبيرة التالية للشراء جنبًا إلى جنب مع Tamadoge (TAMA) و Wall Street Memes (WSM).

ما يمكن أن تقدمه عملة Tamadoge لك؟

أصبحت تامادوج لاعبًا كبيرًا في عالم العملات الرقمية كوسيلة ممتعة لكسب المكافآت من خلال منصة اللعب والكسب (P2E). تستخدم عملة TAMA لتشجيع الناس على التفاعل مع حيوانات تامادوج الرقمية اللطيفة. يمكن شراء هذه الحيوانات الرقمية الخاصة وبيعها وتداولها، ويمكن أيضًا استخدامها في المنافسات الافتراضية. لكن تامادوج لا تتوقف هنا - فهي تقدم أيضًا تجارب واقع معزز رائعة وصالات ألعاب لتثبيت نفسها كمشروع رائد في عالم الألعاب في مجال العملات الرقمية.

مؤخرًا، أطلقت تامادوج موقعًا مثيرًا للغاية لألعاب الهواتف المحمولة يجلب مستوى جديدًا تمامًا من الإثارة والانغماس. يحتوي الموقع على العديد من الألعاب المختلفة والميزات والمنتجات، مما يجعله متجرًا شاملاً للترفيه. يستخدم تامادوج تكنولوجيا سلسلة الكتل للتأكد من أن لدى المستخدمين السيطرة الكاملة على أصولهم، مع التركيز على الشفافية والأمان واللامركزية.

هل يمكن لـ Wall Street Memes أن تكون الذئب الكبير في عالم العملات الرقمية؟

مشروع عملة رقمية جديدة قد لفت الانتباه وهو Wall Street Memes. إنه يجسد جوهر ثقافة الميم وقد أطلق البيع الأولي له في 26 مايو، وقد تم توليد ما يقرب من 1 مليون دولار في ثلاثة أيام.

إذاً ماذا يتعلق الأمر؟

يسعى فريق Wall Street Memes لالتقاط جوهر مجتمع Wall Street Bets وتلك الدراما الشهيرة لشركة GameStop. كيف؟ عن طريق إطلاق العملة المميزة الخاصة بهم $WSM. تم تصميم هذه العملة لتمكين جميع الهواة الجريئين في مجتمع Wall Street Memes على أخذ المخاطر وتحقيق مكاسب مالية مع تطور المشروع مع مرور الوقت.

مع وجود مجتمع يضم أكثر من 400،000 عضو ينتشرون عبر Discord و Twitter ومنصات أخرى، فإن الحماس يدور حول هذا المشروع بسرعة. ولدى فريق Wall Street Memes سجل نجاح يدعمه. هل تتذكر مجموعة Wall St Bulls NFT؟ تم بيعها في 32 دقيقة فقط في عام 2021.

إذا كنت مهتمًا بالاستثمار، يمكنك الحصول على بعض عملة $WSM خلال البيع الأولي الجاري على wallstmemes.com. ينقسم البيع الأولي إلى 30 مرحلة، حيث يكون سعر العملة في كل مرحلة أعلى قليلاً. وهذا يعني أنه كلما قفزت في المشروع في وقتٍ أبكر، كانت الصفقة أفضل. في الوقت الحالي، يبلغ سعر العملة $0.0253، وهو أرخص بنسبة 33% من سعر المرحلة النهائية.

يمكن أن تكون Caged Beasts عملة الميم الكبيرة التالية للشراء

يوجد شيء يقف عند أبواب الاقتحام، ينتظر أن يكسر أبواب منزل العملات الرقمية الضخمة. محتجزة في قفص البيع الأولي حيث لا يتوقف نموها، يمكن أن تكون عملة $BEASTS أفضل عملة ميم جديدة للشراء في عام 2023. إنها عملة ميم فريدة من نوعها، خاصة في تصميمها، حيث ليست مجرد سلسلة أحدث من عملات الميم القائمة على الكلاب، بل هي شيء مختلف تمامًا، مما يمنحها لونًا فريدًا غائبًا عن أقرانها من عملات الميم الأخرى.

بالتعبير عن رفضها للتمويل المركزي من خلال الترويج للامتناع، يتوقع العديد من خبراء العملات الرقمية أن تكون Caged Beasts واحدة من عملات الميم المثيرة للاهتمام التي يجب متابعتها. قد تكون عملة الميم الكبيرة التالية للشراء، حيث تكون حاليًا في مراحل البيع الأولي. بالنسبة للمستثمرين، سيكون هذا هو أفضل وقت للانخراط. إذا نجحت عملة $BEASTS الرقمية كما يتوقع الكثيرون، فإن أولئك الذين يستثمرون الآن سيحققون أرباحًا جيدة من استثمار مبكر.

لمزيد من المعلومات عن Caged Beasts، تفضل بزيارة:

Website: https://cagedbeasts.com

Twitter: https://twitter.com/CAGED_BEASTS