الإثنين 10 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

مواعيد وإجراءات تسليم وحدات سكن مصر

سكن مصر
سكن مصر

يستعد جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، يوم الأحد الموافق 2023/23، وحتى يوم الثلاثاء 29 /8 /2023، في تسليم أول دفعة من وحدات مشروع سكن مصر، بمنطقة أرض المعارض - المنطقة الأولى مسلسلات أرقام (3 – 4 -5) المرحلة الأولى، ومسلسل رقم 2 المراحل التالية للمرحلة الأولى، وذلك في أيامٍ محددة وفقًا للمعلن من جهاز المدينة.

مواعيد تسليم وحدات مشروع سكن مصر

 تستعرض بوابة الوفد الإلكترونية، خلال السطور التالية، مواعيد تسليم وحدات مشروع سكن مصر، بمدينة القاهرة الجديدة، وفقًا لما صدر عن وزارة الإسكان والمرافق، وجهاز المدينة، في بيان لها.

  • سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 113، يوم الأحد 23 /7/ 2023.
  • وحدات العمارة رقم 114، يوم الإثنين 24 /7 /2023.
  • ووحدات العمارة رقم 115، يوم الثلاثاء 25 /7/ 2023.
  • ووحدات العمارة رقم 116، يوم الأربعاء 26 /7 /2023.
  • ووحدات العمارة رقم 109، يوم الخميس 27 /7 /2023.
  • ووحدات العمارة رقم 110، يوم الأحد 30 /7 /2023.
  • ووحدات العمارة رقم 111، يوم الإثنين 31 /7/ 2023.
  • ووحدات العمارة رقم 112، يوم الثلاثاء 1 /8/ 2023.
  • ووحدات العمارة رقم 107، يوم الأربعاء 2 /8/ 2023.
  • ووحدات العمارة رقم 108، يوم الخميس 3/ 8 /2023.
  • وسيتم تسليم وحدات العمارة رقم 118، يوم الأحد 6 /8/ 2023.
  • ووحدات العمارة رقم 117، يوم الإثنين 7 8 /2023.
  • ووحدات العمارة رقم 105، يوم الثلاثاء 8/ 8 /2023.
  • ووحدات العمارة رقم 106، يوم الأربعاء 9/ 8 /2023.
  • ووحدات العمارة رقم 103، يوم الخميس 10 /8/ 2023.
  • ووحدات العمارة رقم 104، يوم الأحد 13 /8/ 2023.
  • ووحدات العمارة رقم 101، يوم الإثنين 14 /8/ 2023.
  • ووحدات العمارة رقم 102، يوم الثلاثاء 15 /8/ 2023.
  • ووحدات العمارة رقم 100، يوم الأربعاء 16 /8/ 2023.
  • ووحدات العمارة رقم 99، يوم الخميس 17 /8/ 2023.
  • سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 98، يوم الأحد 20/ 8/ 2023.
  • ووحدات العمارة رقم 97، يوم الإثنين 21 /8 /2023.
  • ووحدات العمارة رقم 96، يوم الثلاثاء 22/ 8/ 2023.
  • ووحدات العمارة رقم 95، يوم الأربعاء 23/ 8/ 2023.
  • ووحدات العمارة رقم 93، يوم الخميس 24/ 8/ 2023.
  • ووحدات العمارة رقم 92، يوم الأحد 27/ 8/ 2023.
  • ووحدات العمارة رقم 91، يوم الإثنين 28/ 8/ 2023.
  • ووحدات العمارة رقم 94، يوم الثلاثاء 29 /8/ 2023.

 استئناف تسليم 3 عمارات من سكن مصر

كما سيتم استئناف تسليم 3 عمارات من سكن مصر، منطقة جنوب طريق القطامية العين السخنة القديم لمراحل مسلسل رقم (9) المرحلة الأولى ومسلسل رقم (5) المراحل الأخرى، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد 2023/7/23: الثلاثاء 25 /7/ 2023.

إجراءات تسليم وحدات سكن مصر

على العملاء الفائزين بالوحدات التوجه إلى بنك التعمير والإسكان فرع مدينة نصر (2 شارع عباس العقاد)، وذلك لإنهاء إجراءات التعاقد بالبنك.

ثم التوجه لمكتب خدمة المواطنين بجهاز المدينة (خلف محطة المياه بالتسعين الجنوبي)، ومعهم صورة من الشيكات الموقع عليها، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة. 

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