انخفاض عدد مستخدمي ChatGPT لأول مرة

بعد الارتفاع السريع في الشعبية أواخر العام الماضي وحتى أوائل عام 2023، يبدو أن روبوت الدردشة ChatGPT والخاص بـ OpenAI بدأ يفقد بعض القوة.

وفقًا لشركة تحليلات البيانات عبر الإنترنت، التي تمت مشاركتها مع صحيفة واشنطن بوست ، انخفضت حركة مرور الأجهزة المحمولة وسطح المكتب إلى موقع ChatGPT في الشهر الماضي بنسبة 9.7 في المائة على مستوى العالم.

إذا كانت بيانات موقع مماثل دقيقة، فإن الانخفاض يشير إلى المرة الأولى التي يرى فيها روبوت المحادثة رفض المستخدم. في يونيو، شهد تطبيق Sensor Tower لتتبع التطبيقات انخفاضًا في تنزيلات عميل iOS من ChatGPT بعد أن بلغ ذروته في وقت سابق من الشهر.

يبدو أن تراجع الاهتمام بـ ChatGPT جزء من اتجاه الصناعة. تظهر أرقام مواقع مماثلة عددًا أقل من الأشخاص الذين يزورون مواقع الويب الخاصة بسطح المكتب والجوّال لـ Microsoft Bing و Google Bard و Character.AI في الأشهر الأخيرة.

على سبيل المثال، شهدت Microsoft زيادة في حركة المرور إلى محرك البحث الخاص بها بين فبراير ومارس عندما أصبح Bing AI متاحًا في المعاينة العامة.

منذ ذلك الحين، انخفضت حركة المرور الشهرية إلى موقع الويب بشكل مطرد، وعادت تقريبًا إلى المستويات التي كانت عليها قبل أن تعيد Microsoft تجهيز Bing حول GPT-4. بشكل منفصل، يقول موقع مماثل، إنه شهد انخفاضًا في مشاركة ChatGPT، مع انخفاض دقائق المستخدمين بنسبة 8.5٪ اعتبارًا من مايو 2023.

وفيما يتعلق بما يمكن أن يسبب هذا التراجع، تقترح صحيفة The Post أن نهاية العام الدراسي قد يكون لها علاقة به. مع وجود معظم طلاب الجامعات في العطلة الصيفية، فإنها تتوقع عدم استخدام الكثير من الشباب ChatGPT لكتابة أوراقهم.

قد يكون السبب الآخر هو أن شركات مثل Samsung تحظر على الموظفين استخدام روبوتات الدردشة بالذكاء الاصطناعي بسبب الخوف الحقيقي من تسرب محتمل للبيانات. مهما كان سبب الرفض، لا يمكنك المراهنة على أن أي شخص في شركة OpenAI يشعر بالذعر. إذا كان هناك أي شيء، فمن المحتمل أن يكون مختبر الأبحاث سعيدًا لرؤية عدد أقل من الأشخاص يستخدمون الإصدار العام من ChatGPT.

قال الرئيس التنفيذي سام التمان إن الخدمة تكلف أوبن إيه آي مبلغ مثير للدهشة لتشغيله.