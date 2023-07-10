حورية فرغلي.. من ملكة جمال لـ كسر أنفها واستئصال الرحم

تصريحات صادمة، أدلت بها الفنانة حورية فرغلي، خلال مداخلة هاتفية لها في أحد البرامج التلفزيونية التليفزيونية الأمر الذي أثار استعطاف جمهورها ومحبيها.

تحدثت الفنانة حورية فرغلي، عن تفاصيل إجرائها عملية استئصال الرحم، التي أجرتها منذ قرابة 10 سنوات، لإزالة 7 أورام، مستطردة: "الدكتور وقتها اداني فرصة للزواج والإنجاب لإزالة الورم بالولادة ولكن دا محصلش ومع تكرار النزيف وزيادة حدته اضطريت للخضوع لعملية واستئصال الورم".



وحكت الفنانة حورية فرغلي، تفاصيل خضوعها للعملية قائلة: "كنت داخلة بعيط، كان وقتها عندي 46 سنة بس كان فيه أمل ولو صغير، أنيأكون أم، لكن لما دخلت غرفة العمليات تيقنت أن ده مش هيحصل".

حورية فرغلي



أزمات في حياة حورية فرغلي



تعرضت الفنانة حورية فرغلي، للعديد من الأزمات خلال حياتها، وتستعرض بوابة الوفد في هذا التقرير أبرز الأزمات التي تعرضت لها:



وفاة طفلها بالتبني



بعد خضوع الفنانة حورية لعملية استئصال ورم الرحم، ذهبت لأحد الملاجيء لتبني طفل، قائلة:"ذهبت لتبني طفل إلا أن الدار رفضت لأنيمش متزوجة، فاخترت طفل لاتكفل بيه، هو مكنش بيسمع بس اخترته هو علشان اول ما دخلت عليه حضني، لكنه مات بعد فترة،".



وفاة خطيبها الأول قبل زفافهما بيوم



عاشت الفنانة حورية فرغلي قصة حب بينها وبين خطيبها الأول، الذي كان من المقرر أن يتم عقد قرانهما سويًا، إلا أنه قبل زفافهما بيومواحد، تعرض لحادث سير أودى بحياته،.



انفصالها عن خطيبها الثاني

بسبب دورها الجريء في فيلم "كلمني شكرًا"، انفصلت الفنانة حورية فرغلي عن خطيبها الثاني، بعدما روت له تفاصيل الدور، وقالت فرغلي في إحدى تصريحاتها: "سابني دون أن يبرر لي موقفه".

كسر أنف حورية فرغلي

من المعروف عن الفنانة حورية فرغلي، حبها الشديد للفروسية، وخلال ممارسة هذه الرياضة تعرضت لحادث بشع، أدى لكسر أنفها، وحتى الآن تعاني من آثاره الجانبية، إضافة إلى إفساد مظهر أنفها، رغم العمليات الكثيرة التي خضعت لها، إلا أنها ما زالت تعاني من التنفس.