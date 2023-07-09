مهرجان العلمين الجديدة خطوة مهمة لجذب السائحين

قال الدكتور أحمد عامر، الخبير السياحي والأثري، إن انطلاق فعاليات مهرجان العلمين الجديدة 2023 يعد بمثابة خطوة مهمة لفتح أسواق جديدة سياحيًا، إذ تتجه أنظار العالم إليه مما يجذب السائحين.

السياحة المصرية

وأضاف عامر، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، من المتوقع أن تستقبل العلمين الجديدة ما يقرب من مليون زائر خلال فعاليات المهرجان مما يُنعش حركة السياحة المصرية داخليًا وخارجيًا، إذ تتضمن الانشطة به حفلات موسيقية وأنشطة ترفيهية بمشاركة نجوم وفنانين عالميين.

الدكتور أحمد عامر

تنشيط الاقتصاد

وذكر الخبير السياحي والأثري، أن المهرجان سيسهم في تنشيط الاقتصاد، حيث يعد بمثابة ترويج فني وثقافي للأنشطة المصرية مثلما يحدث في الدول المجاورة، لافتًا إلى أن مدينة العلمين تعتبر من المدن الجاذبة للسائحين، نظرًا لمكانتها التاريخية حيث أنه يوجد بها مقابر الحروب العالمية، ويأتي لزيارتها سنويا ما لا يقل عن خمسون ألف سائح، وسيقدم تجربة جديدة بها العديد من الانشطة منها حفلات وأنشطة موسيقية وترفيهية.

مدينة العلمين الجديدة

وتستضيف مدينة العلمين الجديدة في الثالث عشر من يوليو الجاري أكبر حدث عالمي وهو مهرجان العلمين الجديدة 2023 باعتباره من أهم الأحداث الترفيهية الفنية والرياضية التي تشهدها مصر خلال الفترة الأخيرة، حيث تبدأ فعاليات المهرجان الخميس المقبل وتستمر حتى 26 أغسطس المقبل، باعتباره الحدث الأول والأكبر في الشرق الأوسط ويتضمن 12 نشاطًا مختلفًا منها الرياضي والفني والترفيهي بمشاركة فنانين كبار عالميين وأيضًا مصممي أزياء، حيث تستقبل المدينة مليون زائر.