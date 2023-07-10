جولة تفقدية لرئيس مركز سمالوط لمحطة تعبئة بوتاجاز شوشة

قام الدكتور سعيد محمد رئيس مركز ومدينة سمالوط شمال المنيا ، اليوم ، بجولة تفقدية لمحطة تعبئة بوتاجاز شوشة بالمركز ، لمتابعة العمل والوقوف على خطوط إنتاج المحطة ، والاطمئنان على مدى مطابقة الأسطوانات للمواصفات القانونية المقررة .

وذلك من حيث التعبئة والوزن ، والاستماع إلى العاملين بالمحطة والتعرف على أحوالهم ومطالبهم وأي معوقات قد تواجه عملهم وإزالتها على الفور ، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف الجولات الميدانية للمشروعات الإنتاجية بالمحافظة ، وتقديم كافة سبل الدعم لها بما يحقق الفائدة المرجوة من تلك المشروعات.

كما تفقد رئيس المركز خلال جولته بالمحطة ، صهاريج الغاز الأفقية وغرفة طلمبات الغاز ، وكذلك مظلتى التعبئة الثانية والثالثة، بالإضافة ، إلى متابعة الأعمال الخاصة بوزن الأسطوانة ، مشدداً على إتباع كافة إجراءات السلامة والصحة المهنية بالمحطة الواقعة على مساحة 9 أفدنة ، وتضم خطين إنتاج بقوة (١٦٠٠٠ ) أسطوانة بوتاجاز تقريباً بفصل الصيف.