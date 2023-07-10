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الإثنين 10 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

حبس المتهمين بالتحرش بالفتيات فى السلام

محكمة
محكمة

أمرت نيابة السلام، اليوم الإثنين، بحبس عاطلين لاتهامهما بالتحرش بالفتيات والسيدات بدائرة القسم، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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نيابة السلام تقرر حبس شخصين لتجارتهما بالمخدرات

وطالبت النيابة بسرعة استكمال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين.

كما أمرت النيابة باستدعاء بعض الشهود لسماع أقوالهم والتعرف على المتهمين.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما وردت عدة بلاغات لقسم شرطة السلام تفيد بقيام عاطلين بالتحرش بالسيدات والفتيات وباجراء التحريات الأمنية اللازمة حيال الواقعة تم تحديد هوية المتهمين وضبطهما وتم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

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