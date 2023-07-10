إجراء 2007 عمليات جراحية متنوعة بمستشفى ديرمواس التخصصى

واصلت الوحدات المحلية بمحافظة المنيا ، المتابعة الميدانية على المستشفيات والوحدات الصحية ، للوقوف على مدى جودة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين، وذلك تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا.

حيث قام عامر طه رئيس مركز ومدينة ديرمواس جنوب المحافظة ، بزيارة مستشفى ديرمواس التخصصى للإطمئنان على سير العمل وتواجد الأطباء ، وأطقم التمريض والعاملين والأجهزة المعاونة ، إلى جانب توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية والأمصال .

وتفقد خلال الزيارة عنبر القلب المفتوح ، ووحدة العناية المركزة للأطفال والحضانة الملحقة بها، وعددا من أقسام المستشفى، معربا عن تقديره لإدارة المستشفي وكافة الفرق الطبية والمساعدة علي حسن الأداء والانضباط وحسن معاملة المرضي ومستوي النظافة والتيسير علي المواطنين وتهيئة كافة سبل الراحة لهم .