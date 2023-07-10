مراكز المنيا تواصل رفع الإشغالات من الطريق العام

واصلت الوحدات المحلية بمحافظة المنيا ، تكثيف الحملات اليومية لمتابعة الحالة العامة للنظافة ورفع الإشغالات ، وإصلاح وصيانة أعمدة الإنارة ورفع كفاءة الطرق، للارتقاء بالحالة العامة داخل الشوارع الرئيسية والفرعية ، والأحياء الداخلية .

والقرى التابعة لكل مركز من مراكز المنيا التسعة، تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، حيث نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، حملة مكبرة للنظافة شملت الأحياء الرئيسية، وتم صيانة طريق أبو عياد ، والإنتهاء من أعمال الإنارة لقرية صفط الخمار، و مدخل بنى شيبة، و طريق ترعة سرى باشا، وتنظيم حملة مكثفة لرفع الأتربة و التراكمات على جانبى الطريق، أمام مستشفى الصدر ومدرسة سعد زغلول .

وفى مركز ومدينة أبوقرقاص، واصلت الوحدة المحلية جهودها في تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية للتشجير 100 مليون شجرة ، لتوفير مساحة خضراء وخفض نسبة الانبعاثات الحرارية، كما واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوى ، جهودها فى رفع مخلفات القمامة ، خلال حملات النظافة المكبرة بقرى المركز .

كما واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس زراعة وتجميل مداخل ومخارج المركز ضمن مبادرة 100مليون شجرة ، بالإضافة إلى تنظيم حملات نظافة ورفع كفاءة الطرق بشوارع المدينة و الوحدات القروية الخمسة التابعة للمركز , و تسوية وتمهيد طريق نزلة البدرمان وصيانة أعمدة الإنارة بقرية تانوف التابعة لمجلس قروى بنى حرام ، إلى جانب حملات نظافة بشارع الجمهورية بالمدينة .