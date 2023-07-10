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الإثنين 10 يوليو 2023
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

مراكز المنيا تواصل رفع الإشغالات من الطريق العام

حملة الإشغالات
حملة الإشغالات

واصلت الوحدات المحلية بمحافظة المنيا ، تكثيف الحملات اليومية لمتابعة الحالة العامة للنظافة ورفع الإشغالات ، وإصلاح وصيانة أعمدة الإنارة ورفع كفاءة الطرق، للارتقاء بالحالة العامة داخل الشوارع الرئيسية والفرعية ، والأحياء الداخلية .

والقرى التابعة لكل مركز من مراكز المنيا التسعة، تنفيذا لتكليفات  اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، حيث نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا،  حملة مكبرة للنظافة شملت الأحياء الرئيسية، وتم صيانة طريق أبو عياد ، والإنتهاء من أعمال الإنارة لقرية صفط الخمار،  و مدخل بنى شيبة،  و طريق ترعة سرى باشا، وتنظيم حملة مكثفة لرفع الأتربة و التراكمات على جانبى الطريق،  أمام مستشفى الصدر ومدرسة سعد زغلول .

وفى مركز ومدينة أبوقرقاص، واصلت الوحدة المحلية جهودها في تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية للتشجير 100 مليون شجرة ، لتوفير مساحة خضراء وخفض نسبة الانبعاثات الحرارية، كما واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوى ، جهودها فى رفع مخلفات القمامة ، خلال حملات النظافة المكبرة بقرى المركز .

كما واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس زراعة وتجميل مداخل ومخارج المركز ضمن مبادرة 100مليون شجرة ، بالإضافة إلى تنظيم حملات نظافة ورفع كفاءة الطرق بشوارع المدينة و الوحدات القروية الخمسة التابعة للمركز , و تسوية وتمهيد طريق نزلة البدرمان وصيانة أعمدة الإنارة بقرية تانوف التابعة لمجلس قروى بنى حرام ، إلى جانب حملات نظافة بشارع الجمهورية بالمدينة .

الجريدة الورقية