محافظ بني سويف يتفقد تطوير ورفع المحاور المرورية بشوارع الواسطى 

محافظ بني سويف يتفقد شوارع الواسطى

أجرى الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الإثنين، جولة ميدانية بمركز ومدينة الواسطى، لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال التطوير ورفع الكفاءة التي تم تنفيذها لإعادة تنظيم الحركة وخلق محاور مرورية، للقضاء على نقاط الضعف والتكدس والزحام المروري، ورافقه خلال الجولة المهندس ناصر فراج، وكيل وزارة النقل، وحمادة راضي رئيس الوحدة المحلية ونواب رئيس المدينة، وعماد صقر شريف يس أشرف مليجي وعدد من التنفيذيين المعنيين بالوحدة المحلية.

وتفقد المحافظ، الحالة العامة للحركة المرورية بعد انتهاء أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق طراد النيل، بطول إجمالي 3 كم، حيث تم تنفيذ أعمال توسعة ورصف وإعادة رصف للطريق وعمل أرصفة وإعادة تخطيط وزرع وتركيب أعمدة ودورانات وميادين على أجزاء من الطريق لتسهيل الحركة المرورية وفك التكدسات، بالإضافة إلى فتح شارع سعد زغلول وتوصيله وربطه بطريق الطراد والذي تم الانتهاء منه بالكامل، علاوة على ربط الطريق وامتداده حتى الزاوية ومزلقان المغاربة ليكون للواسطى 3 مزلقانات مفتوحة تخدم بكامل طاقتها المركز، وتسهم في تلافى أي اختناقات مرورية بها

وأكد غنيم، أهمية الحفاظ على أعمال التطوير ورفع الكفاءة التي تم تنفيذها بطريق الطراد، وشملت توسعة وإعادة رصف وإنارة وعمل يوتيرنات وغيرها من الأعمال الفنية والجمالية، مشددًا على التصدى لأي سلوكيات سلبية تضر بالطريق سواء باستغلاله بشكل خاطئ في إشغالات طريق من ركن وانتظار سيارات أو وجود مقاهي وفرش عشوائية مخالفة، أو استغلال التوسعات في القيادة بتجاوز السرعة المقررة وغيرها من السلوكيات والمظاهر المرفوضة.

وبدوره أضاف ناصر فراج، وكيل وزارة النقل، أن العمل في طريق طراد النيل، تم تنفيذه على مراحل عدة حيث تم الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية خلال العامين الماضين، فيما تم الانتهاء من المرحلة الثالثة أخيرًَا، وذلك ضمن خطة المحافظة وتوجيهات المحافظ، د. محمد هاني غنيم بتطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق وخلق محاور مرورية جديدة تسهم في القضاء على التكدس المروري على مستوى مراكز المحافظة، حيث يجرى حاليًا العمل في طريق السلطاني باهناسيا، والبدء في إنشاء طريق دائري لسمسطا، فضلًا عن أعمال التوسعة ورفع كفاءة بعض الطرق ببني سويف شرق النيل مثل طريق الحمرايا ومدخل مرسى النيل السياحي الجاري إنشاؤه وطريق دير العذراء وغيرها من الأعمال.

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