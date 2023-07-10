حملات تموينية مكثفة على المخابز البلدية والأسواق بالمنيا

كثفت الوحدات المحلية بمحافظة المنيا، حملاتها التموينية والرقابية على الأسواق والمحال التجارية والمخابز البلدية، وأسفرت الحملات عن ضبط 39 مخالفة تموينية متنوعة بمراكز جنوب وشمال المنيا.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، ففي مركز ومدينة أبوقرقاص جنوب المنيا.

قال تاج أبو سداح رئيس المركز: "إن الوحدة المحلية تمكنت من ضبط ٢١ مخالفة تموينية خلال حملة مكبرة على المحال التجارية والمخابز البلدية، وتنوعت المخالفات ما بين: (عدم نظافة، نقص وزن، عدم صرف بون، عدم إعلان، وعدم وجود سجل، إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، عدم وجود شهادة صحية، عدم مراعاة الاشتراطات الصحية)، وذلك في إطار إحكام الرقابة والتأكد من الالتزام بالقرارات التموينية".

فى مركز العدوة شمال المنيا، قال أحمد خلف رئيس المركز: “إن الوحدة المحلية حررت ٨ مخالفات تموينية خلال حملة تفتيشية على المحال التجارية، لضبط الأسعار وتنوعت المخالفات بين: (عدم الإعلان عن الأسعار، و سلع منتهية الصلاحية، وعدم وجود شهادة صحية)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين”.

وفى مركز ديرمواس جنوب المحافظة، قال عامر طه رئيس المركز: "إن الوحدة المحلية حررت 10 مخالفات خلال حملة تموينية على المخابز البلدية بالمركز، وتنوعت المخالفات بين: (نقص وزن، إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، عدم الإعلان، عدم نظافة أدوات العجن)، وتم تحرير المحاضر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين".