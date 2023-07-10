تحرير 25 محضرًا والتحفظ على لحوم غير صالحة في بني سويف

تحرير محاضر فى حملة ببنى سويف

واصلت لجنة حماية المستهلك بمحافظة بني سويف، جهودها في ضبط الأسواق، ومواجهة صور الغش التجاري واحتكار السلع والتلاعب في أسعار السلع التموينية والأساسية بمختلف أنواعها كلها، والتي قد شكلها المحافظ د. محمد هاني غنيم "برئاسة السكرتير العام المساعد، وتضم في عضويتها الرقابة التموينية جهاز حماية المستهلك مباحث التموين والصحة، والطب البيطري بهدف توحيد الجهود الرقابية كافة من خلال خطة موحدة وبرنامج زمني يشمل الأسواق والمحال التجارية بالمدن والقرى كافة.

أشرف اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، على حملة نفذتها لجنة حماية المستهلك بدائرة مدينة بني سويف، أسفرت عن ضبط والتحفظ على إجمالي 500كجم من اللحوم المجمدة ومصنعاتها، بعضها منتهية الصلاحية والآخر مجهول مصدرها، و150كجم لحوم طازجة للذبح خارج المجازر الحكومية، بالإضافة إلى تحرير 25 محضرًا لعدم الإعلان عن أسعار السلع المعروضة للبيع، وعدم وجود شهادات صحية تفيد خلو العاملين بمجال بيع وتصنيع الأغذية من الأمراض المعدية، وبيع سجائر بأزيد من السعر المحدد من الشركة المصنعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة كافة في هذا الشأن، إذْ شارك في الحملة كل من فواز رجب نائب رئيس مركز ومدينة بني سويف، وأعضاء اللجنة من فرع جهاز حماية المستهلك والتموين والصحة والبيئة والطب البيطري.

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