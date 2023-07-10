سويلم يستعرض جهود تطوير منظومة إدارة الري والصرف بواحة سيوة

استعرض الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، جهود تطوير منظومة إدارة الري والصرف بواحة سيوة، وذلك خلال استقبال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ومرافقيه اليوم بالقرية الأوليمبية ضمن برنامج زيارته التي بدأها اليوم واحة سيوة.

أشار الدكتور هاني سويلم إلى أن واحة سيوة تقع في الجزء الشمالي من الصحراء الغربية على بعد 55 كيلومترًا شرق الحدود الليبية و260 كيلومترًا جنوب البحر المتوسط.

أضاف: يصل منسوب الواحة إلى 18 مترًا تحت مستوى سطح البحر، وتضم الواحة 4 بِرك رئيسة وهي: الزيتون، وسيوة، وأغورمي، وبهي الدين.

عرض وزير الموارد المائية والري منظومة الري والصرف الحالية بواحة سيوة وما تتضمنه من مصادر الري مثل الآبار والعيون السطحية، والآبار الارتوازية العميقة والعيون.

تطرق إلى آلية عمل مرافق الري المختلفة مثل محطات الرفع، وخزانات الخلط، وشبكات التوزيع والمصارف الزراعية.

نقل المياه خارج نطاق البِرك للتغلب على التحديات:

كما استعرض الوزير الجهود المبذولة لتحسين منظومة الري بواحة سيوة، من قِبل إدارة المياه بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بناءً على تكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، موضحًا أنه صُمم حل هندسي لنقل المياه خارج نطاق البِرك؛ للتغلب على تحديات ارتفاع منسوب المياه.

أضاف: نُفذت أعمال تدعيم وتعلية لعدد من الجسور المُحيطة ببركة سيوة بإجمالي أطوال 14 كيلومترًا، وأُغلق العديد من الآبار شديدة المُلوحة وحُفرت بدائل من الآبار العذبة وجار غلق 42 بئرًا ومُستهدف غلق 212 بئرًا خلال المرحلة الأولى.

أشار إلى أنه تم إحلال وتجديد خط الطرد لمحطة خفض المنسوب وربط المحطة بخزان توزيع، للتعامل مع وجود نقص في المياه بمنطقة الكاف، فضلًا عن أعمال إنشاء شبكات توزيع وخزانات خلط لـ 9 آبار.

حول الدور المجتمعي للمحافظة على عمل منظومة الري بواحة سيوة بشكل فعّال، أوضح الدكتور هاني سويلم أن اللجنة الدائمة -بالتعاون مع مجلس المدينة ومشايخ القبائل- تقوم بدور توعوي للحفاظ على منظومة الري والصرف بالواحة.

أشار إلى أن وزارة الري تؤكد دومًا ضرورة التعاون بهدف حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه، ومنع التوسّع العشوائي وحفر الآبار دون تصريح، خصوصًا بمنطقة الكثبان الرملية، مع أهمية استخدام تقنيات حديثة للري، وغلق الآبار ذات الملوحة العالية والاعتماد على شبكات التوزيع وخزانات الخلط، مؤكدًا ضرورة تعاون الأهالي لتنفيذ ذلك، لأن هذا في مصلحتهم في المقام الأول.