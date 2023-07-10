تامر عاشور يوجه رسالة لـ عمرو مصطفى: "قلّيت في نَظر تلميذك"

وجه الفنان تامر عاشور، رسالة إلى الملحن عمرو مصطفى، وذلك بعد التصريحات التي أدلى بها الأخير عن انهيار صناعة الموسيقى وذلك خلال استضافته في أحد البرامج الشهيرة.

وكتب تامر عاشور، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: "ردًا على عمرو مصطفى، أغنية "الرك على النية" ألحان عمرو مصطفى وف أي حفله ومكان بقول كده والملحن اللي باعهالي "المُقتَبِس الحقيقي".

وأضاف “عاشور”: "عمرو مصطفى مجبش سيرته نهائي مش عارف ازاي مع انه عارفه من ٨ سنين لما قفلنا الموضوع ده "انا وهو “ في مكالمتنا مباشرة”.

وتابع الفنان، قائلًا:"وبعدين انا مالي ده صِراع مُبدعين ويقدر ياخد حقه قانوني ويوقفها محدش منعه أنا أداه على كلامه ده غير إن الاستعانه بعمرو مش صعبه واشتغلنا مع بعض اغنيه "انطق"، كل الحكايه انه معرفش يجاوب على السؤال “الصناعه انهارت ازاي وانت عمود من عمدان الصناعه ؟ السؤال اللي مش هتلاقي له إجابه مهما توّهت الناس اللي كلهم قالولك أنك مجاوبتش بمنتهى الوعي، وانا الحقيقه كنت مُنتظر إجابتك علشان اقولك الصناعه فيها كام عمود غيرك وكام مُطرب عمل تاريخ وعلامات من غيرك ومنهم انا وكام مُلحن وشاعر وموزع اشترك في نجاح مطربين واعلانات وتترات وكل حاجه حصلت عادي بدونك ”.

واستكمل تامر عاشور، قائلًا:" أني احترمتك أو على حد قولك ان تامر وهو بيكلمني "كان واقف كدهو “ طبعا احترمك واقدّرك انت استاذ كبير بس قلّيت في نَظر تلميذك لما اتكلمت في التلفزيون عن ان فيه حد عموما احترمك وكأنه حدث جلل لأستاذ كبير زيك في النهايه انت مُلحن كبير مقاما وفنّا وإضافه لأي مُطرب غيري ”.

وقال:" هي الظروف حكمت كده ولا تاريخي فيه عمرو والعكس صحيح - ومش هفوت الفُرصه دي إلا وأشكر كل الفنانين الكِبار المصريين المبدعين شعراء ملحنين موزعين اللي اتشرفت بالعمل معاهم على مدار ٢٠ سنه وحطوني في مكانه انا مكنتش احلم بيها وسط الجمهور العربي كله ".

وأضاف تامر عاشور:" اللي بنحاول نقدمه ابداع حقيقي مهما ذادت بنّا المناواشات الوارده التي لا تتخطى حاجز الأدب والصداقه والمحبه والود ولمصلحه نجاحنا واستمراريته بفضل الله ثُم فضلكم اشكر اعظم فرقه موسيقيه بشتغل معاها جوه وبره مصر اللي بيخلوني قادر على "التصدير الدائم والمختلف “ للفن المصري الرائع بحضوري كفرد من تلاميذ لأساتذه كبار حقيقيين ”.

واختتم “عاشور”، قائلًا:" اشكر "مَصر" حبيبتي فعلا بدون إدّعاء ولا مُذايده ولا حتى اغاني - جمهورها اللي على كل الاذواق اللي بيسمعوا كل حاجه وكل لون وكل خَبط ورزع وفي الآخر ياخدوا الحلو ويعيش معاهم ويصدروه - ويرموا الوحش وباب النجاح لأي فنان عربي، اشكر بلدي السعوديه وجمهورها اللي ضاف لتاريخي واسمي وتشكيل كيان محترم لحفلات عالميه حرفيا ومش من مره واحده بدأت هناك خطوات ومجهود وتعب ومُسانده وهكذا .. إلى أن تمت النجاحات الكبيره الحمد لله ومنها الى كل الدول العربيه اللي اعشق جماهيرهم وحبهم للفن المصري عموما الموضوع كبير قوي يا استاذ عمرو تيجي حضرتك يا استاذ في الآخر تقول عليا اني مثل حي لإستباحه جُمل لحنيه لناس عايشه بالباطل وعايز بعيونك الحلوه دي تشوف خير في الصناعه ؟ ".

آخر أعمال تامر عاشور

وطرح تامر عاشور، أخيرًا أغنية بعنوان “اصحى للكلام” وهي من كلمات محمد مصطفى ملك، ألحان محمود أنور، توزيع محمد مجدي، وحققت نجاحًا كبيرًا على موقع الفيديوهات الأشهر عالميًا “يوتيوب”.