عمرو مصطفى يفاجئ الجمهور بأول مطرب بالذكاء الاصطناعي في العالم

يواصل المطرب والملحن عمرو مصطفى في مواكبته للتكنولوجيا الحديثة، حيث أعلن عن أول مطرب بالذكاء الاصطناعي في العالم.

ونشر عمرو مصطفى، صورة المطرب الجديد عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وعلق قائلًا: أول مطرب AI في العالم قريبًا.

وقرر الفنان عمرو مصطفى، تقديم أغنية “افتكرلك إيه” بصوت الفنانة مي فاروق، لتكون أولى أغاني مشروع إحياء التراث الذي يعكف عليه خلال الفترة الحالية، ويهدف من خلاله الارتقاء بالذوق العام والعودة للزمن الجميل.

تصدرت أغنية “افتكرلك ايه” للفنانة مي فاروق، قائمة الأغاني الأكثر استماعًا، إضافة إلى حصولها على عدد مشاهدات عالية منذ يوم طرحها، عبر موقع الفيديوهات الأشهر عالميًا “يوتيوب”.

كتاب عمرو مصطفى

كما يعكف عمرو مصطفى حاليًا على تحضير كتاب يسرد به تفاصيل مشواره الفني، ويحمل اسم “25 سنة موسيقى”، مستعينًا في كتابته بالذكاء الاصطناعي، وأعلن عنه خلال لقائه مع الإعلامي خيري رمضان مؤخرًا في برنامج حديث القاهرة على شاشة قناة القاهرة والناس: سيكون صدمة كبرى لكل العالم العربي.

وطالب عمرو بالحصول على تعويض وإبطال تنازلاته من المنتج محسن جابر عن انتهاكه الحقوق الأدبية للأعمال التي تعاونا بها سابقًا، مؤكدًا على أنه سيتبرعها بها لصالح صندوق تحيا مصر.

ميني ألبوم عمرو مصطفى

يعد ميني ألبوم “مالوش زي" هو آخر أعمال عمرو مصطفى الفنية، والذي طرحه مؤخرًا بالتزامن مع عيد الفطر الماضي، وتضمن 6 أغاني، وهم: مالوش زي، عايشين بالصورة، كان عنده حق، هحكيلك قدام، غيرك مين، تيجي تيجي.