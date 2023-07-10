حالة الطقس| استمرار ارتفاع درجات الحرارة حتى السبت المقبل

كشفت الهيئة العامة للارصاد الجوية عن حالة الطقس، موضحة أن الطقس السائد حار رطب على شمال البلاد شديد الحرارة على جنوب البلاد وجنوب سيناء، معتدل الحرارة رطب على كافة الانحاء في الصباح الباكر وليلا وذلك حتى السبت المقبل.

اضطراب حركة الملاحة البحرية

وأضافت الهيئة، استمرار الإضطراب فى حركة الملاحة البحرية على مسطح البحر المتوسط على شواطئ مطروح، الضبعة، العلمين، الاسكندرية، بلطيم، دمياط، وارتفاع الامواج من 2.5 إلى 3.5 متر، لذلك يجب على المصطافين توخي الحذر والحيطة.

وذكرت، هناك نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، وإرتفاع نسب الرطوبة عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من 2 إلى 3 درجات مئوية، مما يُزيد من الاحساس بحرارة الطقس.

نصائح للمواطنين

وناشدت المواطنين بضرورة عدم التعرض لاشعة الشمس المباشرة مما يُزيد من الاحساس بإرتفاع درجات الحرارة، وإتباع النشرات الجوية بإستمرار لمعرفة حالة الطقس، وارتداء غطاء للرأس أثناء الخروج في الشمس.

وجاءت درجات الحرارة كالاتي:

القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 25 درجة.

الإسكندرية العظمى 30 والصغرى 23 درجة.

مطروح العظمى 30 درجة والصغرى 24 درجة.

سوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 25 درجة.

قنا العظمى 41 درجة والصغرى 28 درجة.

أسوان العظمى 41 درجة والصغرى 29 درجة