الأرصاد تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن توقعاتها لحالة الطقس اليوم الإثنين، حيث يسود طقس معتدل الحرارة فى الصباح الباكر على كافة الأنحاء، حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

كما أطلق الأرصاد إنذارا بحريا عاجلا خاصا بالبحر الأبيض المتوسط، حيث يستمر اضطراب حالة البحر وتنشط الرياح الشمالية الغربية على البحر المتوسط مما تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على شواطئ (مطروح- بلطيم- الإسكندرية- العلمين- دمياط) ويصل ارتفاع الأمواج 4 أمتار.

حالة الطقس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن أسباب تغير حالة الطقس وارتفاع درجات الحرارة، حيث قالت أن منخفض الهند الموسمي هو السبب في هذا التغير، وهو منخفض حراري ضخم يؤثرعلى ثلاث قارات هن أسيا وأفريقيا وأوروبا.

قدمت الهيئة العامة للأرصاد نصائح لمواجة الطقس شديد الحرارة، ونصحت بضرورة الإكثار من تناول السوائل الباردة والمياه، وارتداء الملابس القطنية والفضفاضة، وارتداء غطاء للرأس أثناء الخروج في ساعات الذروة (من الساعة 1 ظهرا حتى 4 عصرا)، والتواجد في أماكن جيدة التهوية.

حالة الطقس اليوم الإثنين:

القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 25 درجة.

الإسكندرية العظمى 30 والصغرى 23 درجة.

مطروح العظمى 30 درجة والصغرى 24 درجة.

سوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 25 درجة.

قنا العظمى 41 درجة والصغرى 28 درجة.

أسوان العظمى 41 درجة والصغرى 29 درجة.