الإثنين 10 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي غرب رام الله

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي

أطلق جنود الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، الرصاص على شاب فلسطيني غرب محافظة "رام الله والبيرة" بوسط الضفة الغربية المحتلة.

 

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الاحتلال الإسرائيلي يُضيّق على الفلسطينيين في الضفة الغربية

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استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي شمال رام الله

الهلال الأحمر الفلسطيني

وقالت مصادر بالهلال الأحمر الفلسطيني  لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن الاحتلال يمنع طواقم الإسعاف من الوصول إلى الشاب المصاب في قرية "دير نظام" غرب رام الله. 

وزعمت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن الشاب المصاب مقاوم وحاول إلقاء عبوة وأطلق عدة رصاصات نحو قوة للجيش قرب مستوطنة "نفيه تسوف".. وقالت القناة السابعة الإسرائيلية إن المقاوم استشهد.

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