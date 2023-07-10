إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي غرب رام الله

أطلق جنود الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، الرصاص على شاب فلسطيني غرب محافظة "رام الله والبيرة" بوسط الضفة الغربية المحتلة.

الهلال الأحمر الفلسطيني

وقالت مصادر بالهلال الأحمر الفلسطيني لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن الاحتلال يمنع طواقم الإسعاف من الوصول إلى الشاب المصاب في قرية "دير نظام" غرب رام الله.

وزعمت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن الشاب المصاب مقاوم وحاول إلقاء عبوة وأطلق عدة رصاصات نحو قوة للجيش قرب مستوطنة "نفيه تسوف".. وقالت القناة السابعة الإسرائيلية إن المقاوم استشهد.