الجيزة تُعلن رفع 50 طن مخلفات في أبوالنمرس

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس مركز ومدينة أبوالنمرس برفع كفاءة النظافة بالقري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والاستجابة للشكاوي الواردة.



رفع 50 طن مخلفات وقمامة بطموه

وفور تلقي محافظة الجيزة شكوى المواطنين من تراكم للمخلفات بشارع عبد الرازق بطموه وجهت المحافظة حملاتها من خلال أجهزة مدينة أبو النمرس والتي أسفرت عن رفع 50 طن مخلفات وقمامة بشارع عبد الرازق المتفرع من شارع الغاز بطموه خلال حملات استمرت على مدار اليوم.



كما شملت الحملة تجميل وزراعة الأشجار على جانبى مصرف عبد الرازق بنطاق المنطقة المذكورة وجارٍ المتابعة الدورية لضمان عدم تكرار تجمع القمامة مرة أخرى.



وكلف اللواء أحمد راشد بمتابعه جهود رفع المخلفات والدفع بشركات الجمع السكني بالقطاعات التي بحاجه لذلك ومتابعة الأداء لتحسين منظومة النظافة.