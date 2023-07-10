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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

منتخب مصر لسلاح السيف يواصل استعداداته بألمانيا لبطولة العالم

منتخب السلاح
منتخب السلاح

يواصل منتخب مصر لسلاح السيف رجال معسكره التحضيري بألمانيا الذي انطلق من يوم 2 يوليو ويستمر حتى 19 من نفس الشهر، وذلك استعدادا لبطولة العالم التي ستقام في مدينة ميلانو الإيطالية من 22 وحتى 31 بنفس الشهر.

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تعرف على قائمة منتخب مصر ببطولة العالم للسلاح بإيطاليا

وتضم قائمة منتخب مصر للرجال كل من:" زياد السيسي ومحمد عامر وأدهم معتز ومدحت معتز"، بجانب الثنائي الناشئ أحمد هشام وزياد نوفل وذلك لاكتساب خبرات خلال المعسكر.

 

ويشرف على فريق سلاح السيف الفرنسي فينسين وجمال عبداللطيف، كما يرافق الفريق اخصائي إصابات الملاعب محمد الششتاوي. 

 

وتنطلق منافسات الفردي لسلاح السيف رجال يوم السبت الموافق 22 وتستكمل الأدوار الرئيسية يوم 25، بينما تنطلق منافسات الفردي لسلاح السيف سيدات يوم الاثنين الموافق 24 وتستكمل الأدوار الرئيسية يوم 27. 

 

وتقام منافسات الفرق لسلاح السيف رجال يومي 27 و28.

 

وعلى صعيد السيدات تواصل "ندى حافظ" لاعبة منتخب مصر لسلاح السيف استعداداتها لبطولة العالم بمصر.

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