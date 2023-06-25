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الأحد 25 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

أدهم معتز لاعب منتخب السلاح: سعيد بإنجاز بطولة إفريقيا ونستعد بقوة لميلان

أدهم معتز لاعب منتخب
أدهم معتز لاعب منتخب السلاح

أعرب أدهم معتز لاعب منتخب مصر لسلاح السيف عن سعادته بالحصول على فضية الفردي وذهبية الفرق ببطولة إفريقيا التي أقيمت خلال الفترة من 19 حتى 23 يونيو الجاري بصالات حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

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و قال أدهم معتز لاعب منتخب السلاح عقب انتهاء المنافسات :"سعيد بحصول منتخب مصر على ثلاث ميداليات في الفردي بمنافسات سلاح السيف والعودة من الجديد لاكتساح البطولة عقب خسارة اللقب العام الماضي".

و أضاف أدهم معتز :"تنظيم البطولة على أرض مصر شئ أسعدني خاصة اللعب وسط جمهورنا و هو ما شكل لنا دافعًا كبيرًا من أجل الفوز بالبطولة و عزف السلام الوطني المصري أشعرني بالفخر".

أدهم معتز: مواجهة زياد السيسي في النهائي كانت صعبة 

 

و عن المباراة النهائية أمام زميله بالمنتخب المصري زياد السيسي في منافسات الفردي قال أدهم معتز :"زياد السيسي لاعب كبير و المباراة كانت صعبة و لكنها كانت قريبة في البداية إلا أني ارتكبت بعض الأخطاء و نجح زياد في استغلالها و في النهاية أبارك له فالذهبية مصرية".

و أختتم أدهم معتز حديثه قائلا :"سنستعد الفترة القادمة لخوض منافسات بطولة العالم بميلان بشكل قوي و سنقيم بعض المعسكرات الخارجية و سنسعى للحفاظ على نتائجنا و تحسينها".

يذكر أن أدهم معتز لاعب منتخب مصر للسلاح قد نجح في حصد الميدالية الفضية بمنافسات فردي سلاح السيف بعد الوصول للمباراة النهائية و تعرضه للخسارة أمام لاعب منتخب مصر أيضًا زياد السيسي صاحب الميدالية الذهبية فيما نجح فريق سلاح السيف في الفوز بذهبية الفرق بالبطولة.

سيطرة مصرية على منصات التتويج ببطولة أفريقيا للسلاح بالقاهرة

 

و كان لاعبو الفراعنة قد تمكنو من السيطرة على منصات التتويج في البطولة و استطاعوا الفوز بـ 21 ميدالية بواقع 10 ميداليا  ذهبية و 5 ميداليا فضية و 6 ميداليا  برونزيو و التي تعد هي النتيجة الأفضل لمنتخب مصر للسلاح في تاريخ بطولات إفريقيا بالإضافة إلى أنها النتيجة الأفضل فيما يخص البطولات القارية في العالم.

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