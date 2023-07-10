مكافحة الإدمان: قدمنا خدمات علاجية لـ82 ألف مريض خلال 6 أشهر (شاهد)

أكد مدحت وهبة، المتحدث باسم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، أنهم قدموا خدمات لأكثر من 82 ألف مريض إدمان على مستوى محافظات الجمهورية خلال الستة أشهر الماضية، منهم أكثر 7 آلاف مريض داخل المناطق المطورة، منوها بأن حب الاستطلاع والتجربة من أبرز الأسباب الدافعة للتعاطي.

وأضاف "وهبة" خلال تصريحاته ببرنامج "صباح الورد"، المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الاثنين، أن الصندوق يعمل على أكثر من محور ومنها المحور العلاجي والمتمثل في مراكز العلاج والبالغ عددها 28 مركزًا على مستوى 17 محافظة، وتم الانتهاء من مركزين جدد، وجارٍ إنشاء 5 مراكز علاجية جديدة.

وواصل أن كل المراكز تمت بسواعد المتعافين، حيث إنهم يقدمون خدمات تأهيل نفسي وتمكين اقتصادي، لافتا إلى أنهم يتيحون قروض للمتعافين لإنشاء مشروعات صغيرة خاصة بهم.

تفاصيل علاج الإدمان

وفي سياق متصل، أعلن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، عن وجود 28 مركزًا للعلاج فى 17 محافظة حتى الآن، كما أنه جار الإعداد لافتتاح مركزين جدد في محافظتي قنا والجيزة، بجانب أيضا أنه جار إنشاء مراكز علاجية بمحافظات "دمياط والشرقية وسوهاج وأسوان والغربية"، ومن المقرر افتتاح هذه المراكز خلال العام الجاري، وذلك فى إطار خطة الصندوق لتغطية كل محافظات الجمهورية.

وأشار الصندوق إلى أنه تم تقديم الخدمات العلاجية خلال النصف الأول من العام الجاري لـ82 ألفًا و875 مريضًا "جديد ومتابعة" منهم 7766 مريضًا من أبناء المناطق المطورة "بديلة العشوائيات، الأسمرات، المحروسة، اسطبل عنتر، بشاير الخير، وحدائق أكتوبر، وحي الضواحي ببورسعيد"، وتنوعت الخدمات ما بين مكالمات للمتابعة والمشورة والعلاج والتأهيل والدمج المجتمعي، وأن الخدمات العلاجية تقدم للمرضى مجانا ووفقا للمعايير الدولية، وبلغت نسبة الذكور من هذه الخدمات 96.22 % بينما بلغت نسبة الإناث 3.78 %، بما يشير إلى تزايد الثقة لدى الإناث في الخط الساخن لتلقى العلاج من الإدمان في سرية تامة.

وأكد أن محافظة القاهرة احتلت المرتبة الأولى طبقًا لأكثر المكالمات الواردة للخط الساخن، حيث بلغت نسبتها 27.56%، يليها محافظة الجيزة بنسبة 15.18%، ويرجع ذلك إلى ارتفاع التعداد السكاني وسهولة الاتصال والقرب المكاني للمستشفيات المتعاونة مع الخط الساخن لراغبي العلاج، في حين جاء الإنترنت أكثر وسيلة للتعارف على الخط الساخن وذلك من خلال مجهودات التوعوية عبر الصفحة الرسمية لصندوق مكافحة الإدمان، يليه التليفزيون ثم المواقع الإخبارية ووسائل الإعلام المختلفة.