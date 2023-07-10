محافظ قنا يشهد التشغيل التجريبي لمركز شباب العيايشا

شهد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم الاثنين، التشغيل التجريبي لأعمال تطوير مركز شباب العيايشا بمركز قوص، جنوب قنا، ضمن المبادرة الرئيسية حياة كريمة.

وقال المحافظ، إن أعمال التطوير شملت انشاء ملعب خماسي نجيل صناعي وتطوير المبني الإداري المكون من طابقين، و يضم صالات (تنس – بلياردو- اجتماعات) وغرف أنشطة، موضحاً أن المركز يقدم جميع الخدمات الرياضية والثقافية للنشء والشباب.

وأضاف المحافظ، أنه تم إنشاء وتطوير37 مركز شباب في القرى المستهدفة ضمن المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة، مؤكدا أن أعمال الإنشاء والتطوير بمراكز الشباب تهدف إلى تقديم خدمة مجتمعية ملائمة للنشء والشباب من خلال تطوير بنيتها الإنشائية وإنشاء منشآت رياضية وملاعب للنجيل الصناعي وتطوير كافة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية، فضلا عن بناء واستثمار طاقات الشباب ليكونوا قادرين على تحمل المسئولية من خلال تأهيلهم بدنيا وعقليا.

وأشاد بجهود الدولة في التوسع نحو تطوير مراكز الشباب والأندية لتصبح ممارسة الأنشطة الرياضية، والثقافية أسلوب حياة للشباب وصقل خبراتهم ومواهبهم.

رافق المحافظ، الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، والعقيد حازم محمد أبو العز المشرف على تنفيذ مشروعات حياة كريمة بقنا، والدكتور علاء شاكر مدير وحدة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بقنا، والدكتور قدري الشعيني رئيس مدينة قوص، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

المحافظ يُتابع تقديم الخدمات بمستشفي قوص المركزي

فى سياق متصل، زار المحافظ، مستشفي قوص المركزي للاطمئنان علي تقديم الخدمة الطبية للمرضي، والتأكد من توفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية.

تفقد المحافظ، اقسام طوارئ العظام والباطنة وبنك الدم والاطفال واستمع خلال جولته الي عدد من المرضى، مشددا علي ضرورة أن يحصل المواطنون على خدمة طبية لائقة، وتلبية احتياجاتهم والعمل على راحتهم.

ووجه محافظ قنا، بتوفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية التي يحتاجها المواطن ، مشددا على ضرورة التنسيق المستمر مع المسئولين المعنيين في هذا الملف لتدبير كافة احتياجات المستشفيات أولاً بأول للحفاظ علي صحة المواطنينو التي تحظى بأولوية قصوي من القيادة السياسية.

إجراء 30 جراحة مجانًا

فى سياق أخر، أعلن المحافظ، قيام نقابة الأطباء الفرعية بقنا ، بتنظيم قافلة مجانية لإجراء 30 عملية لوز للأطفال أقل من 8 سنوات يومى الجمعة والسبت الموافقين 21 و 22 يوليو الجارى ، وذلك بالتعاون مع مركز الرازي للجراحات ونقابة الصيادلة ومؤسسه الدواء للجميع.

وأشار المحافظ، إلى أن ذلك يأتى من منطلق دور منظمات المجتمع المدني ، ونقابة الاطباء بقنا والمؤسسات المشاركة فى تنظيم القافلة .

و من جانبه أوضح الدكتور أشرف الهوارى وكيل نقابة الأطباء الفرعية بقنا ، أن الاوراق المطلوبة تشمل ، تقديم التحاليل التالية ( CRP ,ASOT ــــ و pt,ptt,INR ـــ و صورة دم ) على أن تكون التحاليل حديثة ، وسوف يتم مناظرة الحالات وعمل كشف لياقه بالمجان يوم الثلاثاء الموافق 18 يوليو بمركز الرازي فى تمام الساعة التاسعة صباحا ، مؤكدا أن الاولوية بأسبقية الحجز ، وأورد أن التسجيل متاح للراغبين فى إجراء العمليات لأبنائهم.