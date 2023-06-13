تنظيم 4 ندوات للتوعية بمخاطر الإدمان وتعاطي المواد المخدرة بسوهاج

قامت مديرية العمل بسوهاج، بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بالمحافظة، بمواصلة عملية التوعية داخل التجمعات العمالية ضد مخاطر الإدمان والمخدرات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، وفي إطار خطة المحافظة بالتعاون مع الأجهزة المعنية كافة لمواجهة الإدمان وتعاطي المخدرات والتوعية بمخاطره على الفرد والأسرة والمجتمع.

ومن جانبه، أوضح الدكتور هشام أبو زيد، وكيل وزارة العمل بسوهاج، أنه تم تنظيم 4 ندوات ولقاءات تثقيفية لتوعية العاملين بمخاطر الإدمان وتعاطي المواد المخدرة، إذ أقيمت الندوة الأولى بورشة التدريب التابعة لشركة مطاحن مصر العليا بسوهاج بأولاد نصير، مشيرًا إلى حضور أكثر من من 50 عاملًا من عمال وموظفي الشركة، وأقيمت الندوة الثانية بمصنع الهدرجة بسوهاج وحضرها عدد 40 من العاملين بالمصنع والإدارة.

وأضاف أن الندوة الثالث أقيمت بشركة الأهرام للبلاستيك بالكوثر، وحضر الندوة حوالي 50 عاملًا، لافتًا أن الندوة الرابعة أقيمت بمصنع السكر بجرجا وحضرها عدد 35 عاملًا، إذ تناولت الندوات الأربع شرح القانون رقم 73 لسنة 2021 والخاص بالاستمرار في الوظائف العامة بشرط ثبوت عدم تعاطيه للمواد المخدرة، وأحقية الجهات المسئولة عن تنفيذ القانون في عمل التحاليل بشكل مفاجئ، وغير ذلك مما نص عليه القانون.

كما تم شرح أخطار الإدمان وتعاطي المواد المخدرة بأنواعها كافة وأثرها السيىء طبيًا واجتماعيًا وأسريًا وأسباب انتشارها والفئة العمرية الأكثر تعرضًا لخطر الإدمان، كما تم تناول خطورة الإدمان على الإنتاج وتوفير فرص العمل والتدريب وشرح للمادة 69 من قانون العمل 12 لسنة 2003، والتي تنص على أنه من الحالات التي تبرر الفصل من العمل تواجد العامل في حالة سكر بين أو تعاطي مواد مخدرة أثناء العمل.