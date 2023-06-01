الداخلية توسع حملاتها بالجيزة لاستهداف مصحات علاج الإدمان غير المرخصة

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حملة أمنية مكبرة بنطاق محافظة الجيزة؛ لإستهداف مصحات علاج الإدمان غير المرخصة، لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط مراكز علاج الإدمان غير المرخصة.

وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالإشتراك مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة والجهات المعنية بحملة أمنية لضبط مصحات علاج الإدمان غير المرخصة بنطاق محافظة الجيزة.

نتائج الحملة

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف وضبط 6 مراكز لعلاج الإدمان، كما تم ضبط المشرفين على تلك المراكز.

وكشف الترحيات وجود العديد من المخالفات أبرزها (عدم وجود ترخيص –إنتهاء التراخيص– عدم وجود موافقات من الجهات المختصة – مزاولة مهنة الطب البشرى بدون ترخيص – عدم إتباع سياسات مكافحة العدوى- غرفة الرعاية مغلقة وغير مفعلة- لا يوجد جهاز للتعقيم- غرف تجميع النفايات غير مطابقة للمواصفات ولا يوجد تخلص آمن من النفايات الخطرة).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية،وتولت النيابة العامة التحقيق.