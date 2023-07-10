الأرصاد تكشف حقيقة تعرض البلاد للأسبوع الأكثر سخونة.. فيديو

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي في هيئة الأرصاد الجوية، حقيقة تعرض البلاد إلى أسبوع ساخن “الأسبوع الأعلى في درجات الحرارة”.

وقالت عضو المركز الإعلامي في هيئة الأرصاد الجوية، إن ما تردد بشأن “الأسبوع الأعلى في درجات الحرارة” عار من الصحة، موضحة أن درجات الحرارة ستكون حول معدلاتها الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام، وتصل إلى 45 درجة مئوية، ومع نهاية الأسبوع ستكون درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام، بنحو درجة إلى 2 فقط، وبانتهاء الأسبوع تعود درجات الحرارة لتسجل 36 مئوية، والحرارة المحسوسة تصل لـ38 مئوية.

الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس

وأوضح أنّ الطقس اليوم يكون حار رطب نهارا على السواحل الشمالية ووجه بحري والقاهرة، شديد الحرارة على المناطق الجنوبية، وشمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، وخلال فترات الليل تنخفض درجات الحرارة، ويستمر الانخفاض حتى الصباح الباكر.

وذكرت عضو هيئة الأرصاد، أنّ الارتفاع بنسب الرطوبة بشكل كبير، يشعرنا بارتفاع درجات الحرارة، محذّرة من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترات الظهيرة، ومن الساعة 12 ظهرا حتى الساعة 4 عصرا، حيث يؤثر منخفض الهند الموسمي على الطقس، في شهري يوليو وأغسطس.

وأكدت أنّ البحر الأحمر مؤهل لأعمال الصيد والملاحة، لكن المدن المطلة على البحر الأحمر تشهد درجات الحرارة مرتفعة خلال فترات النهار، حيث تكون بين 38 و40 درجة مئوية، لذلك يجب الحذر من الأجواء شديدة الحرارة فترات النهار، ولكن الملاحة البحرية قائمة والبحر مؤهل لجميع أعمال الصيد والملاحة.

وناشدت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين بضرورة عدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة مما يُزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة، وإتباع النشرات الجوية باستمرار لمعرفة حالة الطقس، وارتداء غطاء للرأس أثناء الخروج في الشمس.

درجات الحرارة اليوم

القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 25 درجة.

الإسكندرية العظمى 30 والصغرى 23 درجة.

مطروح العظمى 30 درجة والصغرى 24 درجة.

سوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 25 درجة.

قنا العظمى 41 درجة والصغرى 28 درجة.

أسوان العظمى 41 درجة والصغرى 29 درجة