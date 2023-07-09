الأرصاد تكشف حالة طقس الأحد وتحذر من أشعة الشمس (فيديو)

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية لكن هناك ارتفاع نسب الرطوبة والتي تزيد من الإحساس بالحرارة خلال فترات سطوع الشمس مع فصل الصيف.

وأصافت “غانم” خلال مداخلة ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، مساء اليوم "تبلغ درجة الحرارة العظمى في القاهرة في الظل 34 درجة مئوية وهي في نفس المعدلات الطبيعية لكن درجة الحرارة المحسوسة تبلغ 37 درجة مئوية خاصة مع ارتفاع نسبة الرطوبة".

وحذرت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية المصطافين من استمرار حالة عدم الاستقرار في مياه البحر المتوسط والسواحل الشمالية خلال اليومين القادمين على أن يعود الاستقرار تدريجياً يوم الثلاثاء

وأضافت : "نجد خلال الساعات القادمة من ارتفاع الأمواج في البحر المتوسط واضطراب حركة الملاحة التي تجعل المياه لا تصلح للملاحة والصيد أو التنزه حيث ستبلغ سرعات الرياح في المياه 50 لـ70 كيلو مترا في الساعة على مسطح مياه البحر المتوسط وارتفاع الأمواج لتتراوح ما بين 2.5 و4 أمتار".

وتابعت: "سواحل مصر الشمالية في مطروح والعلمين والإسكندرية والسواحل الشمالية لا تصلح للصيد والملاحة ولا للتنزه ونحذر المواطنين من عدم النزول في المياه أو التعمق فيها خلال 48 ساعة القادمة".

ضرورة عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس في فترات الظهيرة

ونصحت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية المواطنين بضرورة عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس في فترات الظهيرة ما بين الساعة 12 و3 ظهراً مع ضرورة تناول كميات كافية من المياه والمرطبات للحفاظ على توازن ودرجة حرارة الجسم".

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس غدا الأحد، وأكدت أنه يسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأكدت الهيئة أنه يوجد اضطراب في الملاحة على شواطئ البحر المتوسط، في مناطق مطروح والعلمين والضبعة والإسكندرية ودمياط.

وأشارت الهيئة إلى وجود نشاط للرياح على معظم المناطق، حيث تصل سرعة الرياح إلى 55 كيلو متر في الساعة على السواحل الشمالية و32 كيلو متر على القاهرة والوجه البحري.

كانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعت أن يسود البلاد اليوم السبت طقس بارد صباحا، مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، دافئ على جنوب الصعيد.

كما توقع خبراء الأرصاد أن يسود ليلا طقس بارد على أغلب الأنحاء شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء كما يتكون الصقيع على المزروعات على مناطق من وسط سيناء.

أما عن الظواهر الجوية، فتوقع الخبراء تكون الشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وتنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.