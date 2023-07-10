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الإثنين 10 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

مئوية نازك الملائكة في ندوة ثقافية بالأوبرا

نازك الملائكة
نازك الملائكة

تنظم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور خالد داغر، ندوة ثقافية تحتفل خلالها بمئوية ميلاد الشاعرة العراقية الشهيرة نازك الملائكة.

وتستضيف مواطنها الشاعر الدكتور عصام البرام ، الدكتور مدحت الجيار مع ضيوف الشرف الدكتور حسن طلب ، الدكتور رامي هلال والدكتور عبد القادر الحصنى وتديرها الشاعره عبير ذكى ويتخللها عدد من الفقرات الفنية .وذلك في السابعة مساء الأربعاء 12 يوليو على المسرح الصغير .

يتناول الحوار مشوار نازك الملائكة وتوجهاتها الشعرية والادبية، كما يلقى الضيوف مجموعة مختارة من اهم قصائدها منها لمست الحياة،  انا، سنبقي نسير  ومأساة الحياة .

من هي نازك الملائكة؟

يذكر ان نازك الملائكة شاعرة عراقية رائدة في شعر التفعيلة ومن أهم شعراء العصر الحديث ، ولدت عام 1923 وتأثرت بوالديها الشاعرين حيث كتبت أولى قصائدها في سن العاشرة ، تخرجت فى كلية الآداب جامعة بغداد وحصلت على درجة الماجستير في الأدب المقارن من جامعة ويسكونسن ، أثارت جدلاً حول مصدر شعرها وأسلوبه، تميزت باسلوب شعرى غير تقليدي رحلت عن عالمنا عام 2007 وتركت إرثا كبيرا من المؤلفات والقصائد من اهمها عشاق الليل ، شظايا ورماد ، قرار الموجة ، شجرة القمر ، ويغير الوانه البحر ، أنا وحيدة وغيرها .

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