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الإثنين 10 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

وزير النقل: إنفاق 2 تريليون جنيه أمر منطقي

الفريق مهندس كامل
الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل

محطة قطارات الصعيد.. أكد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، إنفاق 2 تريليون جنيه على قطاع النقل في 9 سنوات، مشيرًا إلى أنه أمر منطقي في ظل ما تم إنجازه.

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وأضاف وزير النقل، أن سعر تذكرة الأتوبيس الترددي سيكون تنافسيًا، وانه لم يزد عما كان يتحمله المواطن خلال استقلاله الميكروباصات، مشيرًا إلى أنه لم يتم تحديد سعر الأتوبيس الترددي إلى الآن ويتم دراسة الموقف.

أسعار تذاكر المترو والقطارات

ونفى وزير النقل، ما تردد عن زيادة أسعار تذاكر المترو أو القطارات.

وقال الوزير، إن محطة قطار الصعيد تشمل 6 خطوط سكة حديد، والتي تعد عبارة عن رؤية حضارية عصرية وتحيي المنطقة بالكامل؛ مؤكدًا أنه مشروع تنموي كبير ومن المقرر أن يتم الافتتاح بعد 6 أسابيع وأن المحطة سوف تحصل على أفضل تصميم هندسي في 2023.

التعصب الرياضي

وأعرب وزير النقل، عن استيائه الشديد من التعصب الأعمى في الرياضة، قائلًا:«فين الأيام الجميلة لحسن حلمي وصالح سليم والعلاقة بين القطبين الأهلي والزمالك والله العظيم أنا لو كنت رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، لكنت أخذت المجلس كله ورحت النادي الأهلي علشان نقدم التهنئة بعد الفوز بدوري أبطال إفريقيا، هي دي الروح اللى لازم تكون موجودة في مصر وأنا بحب النادي الأهلي وجماهيره ولا يخفي زملكاويته.

وأعلن وزير النقل، إنه سيكون هناك تفكير في إنشاء محطة مترو بالجزيرة من أجل الجماهير الأهلوية.

واقترح الفريق كامل الوزير، مشاهدة مباراة القمة من الاستاد والجلوس في مدرجات النادي الأهلي معًا.

واقعة جزار المونوريل

وفي تعليق له على واقعة جزار المونوريل، قال كامل الوزير إنها قلة خبرة وربما كان الجزار مبسوط بالعامود، مشيرًا إلى أنه لم يخرم العامود ولكن تم تغريمه حتى لا يصير هذا السلوك عُرف بين الناس، وأنه تم الشروع في عمل نماذج لمشروعات الإعلانات في المونوريل.

الجريدة الورقية