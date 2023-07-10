كامل الوزير يكشف حقيقة زيادة اسعار وسائل النقل (فيديو)

نفى الفريق كامل الوزير وزير النقل، ما تردد عن زيادة بأسعار تذاكر المترو أو القطارات خلال الفترة المقبلة.

سعر تذكرة الأتوبيس الترددي سيكون تنافسيا

وأضاف وزير النقل خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي احمد موسى ببرنامج "علي مسئوليتي " والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،: أن سعر تذكرة الأتوبيس الترددي سيكون تنافسيا، ولن يزيد عما كان يتحمله المواطن خلال استقلاله الميكروباصات، موضحا أنه لم يتم تحديد سعر الأتوبيس الترددي إلى الآن، ويتم دراسة الموقف.

وأشار إلى أنه توجه اليوم إلى العريش بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوضيح المشروعات القومية الجاري إنشاؤها وأن نزع الملكية يكون للنفع العام وخدمة المواطنين.

وأكد الفريق كامل الوزير إنه تم إنقاق 2 تريليون جنيه على قطاع النقل خلال 9 سنوات، وهو أمر منطقي في ظل ما تم إنجازه، مشيرا إلى أنه توجه أمس السبت إلى العريش بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوضيح المشروعات القومية الجاري إنشاؤها وأن نزع الملكية يكون للنفع العام وخدمة المواطنين.

وأردف وزير النقل، أن هناك مطالبات واقعية منطقية لأهالي العريش وأبدوا ارتياحهم من اللقاء وأعربوا عن أملهم لو تم تقديمه، لافتا إلى أن أهالي العريش اعترضوا على لفظ تعويض اجتماعي واقترح عليهم تحويله لبدل سكن يشمل قيمة الأرض والمبنى التي يتم نزعها.

وأكد الفريق كامل الوزير، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتكييف عربات الدرجة الثالثة لخدمة المواطن البسيط.

وأضاف وزير النقل أن محطة قطار الصعيد تشمل 6 خطوط سكة حديد، مشيرا إلى أنها عبارة عن رؤية حضارية عصرية وتحيي المنطقة بالكامل؛ لأنها مشروع تنموي كبير والافتتاح مقرر أن يكون بعد 6 أسابيع والمحطة سوف تحصل على أفضل تصميم هندسي في 2023.

التعاقد على 50 عربة بوفيه لتوزيعها على قطارات الدرجة الثالثة



وأكد الفريق كامل الوزير، أن قطارات الدرجة الثالثة المكيفة كان لا يوجد بها عربة بوفيه، ولذلك تم التعاقد على 50 عربة بوفيه لتوزيعها على القطارات.

وفي تعليقه على واقعة جزار المونوريل، قال وزير النقل إنها قلة خبرة وربما كان الجزار مبسوط بالعامود، لافتا إلى أنه لم يخرم العامود ولكن تم تغريمه حتى لا يصير هذا السلوك عُرف بين الناس، ولذا تم الشروع في عمل نماذج لمشروعات الإعلانات في المونوريل.