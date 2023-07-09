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الأحد 09 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

حالة الطقس غدًا.. حار رطب على جميع الأنحاء

حالة الطقس
حالة الطقس

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن توقعاتها لحالة الطقس غدًا، حيث يسود طقس معتدل الحرارة فى الصباح الباكر على كافة الأنحاء، حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد،  معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

 

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أسباب تغير حالة الطقس| تأثير منخفض الهند الموسمي على ارتفاع الحرارة

كما أطلق الأرصاد إنذارا بحريا عاجلا خاصا بالبحر الأبيض المتوسط، حيث يستمر اضطراب حالة البحر وتنشط الرياح الشمالية الغربية على البحر المتوسط مما تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على شواطئ (مطروح- بلطيم- الإسكندرية- العلمين- دمياط) ويصل ارتفاع الأمواج 4 أمتار.

 

حالة الطقس

 

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن أسباب تغير حالة الطقس وارتفاع درجات الحرارة، حيث قالت أن منخفض الهند الموسمي هو السبب في هذا التغير، وهو منخفض حراري ضخم يؤثرعلى ثلاث قارات هن أسيا وأفريقيا وأوروبا.

 

قدمت الهيئة العامة للأرصاد نصائح لمواجة الطقس شديد الحرارة، ونصحت بضرورة الإكثار من تناول السوائل الباردة والمياه، وارتداء الملابس القطنية والفضفاضة، وارتداء غطاء للرأس أثناء الخروج في ساعات الذروة (من الساعة 1 ظهرا حتى 4 عصرا)، والتواجد في أماكن جيدة التهوية.

 

حالة الطقس غدا الإثنين: 

القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 25 درجة.

الإسكندرية العظمى 30 والصغرى 23 درجة.

مطروح العظمى 30 درجة والصغرى 24 درجة.

سوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 25 درجة.

قنا العظمى 41 درجة والصغرى 28 درجة.

أسوان العظمى 41 درجة والصغرى  29 درجة. 

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