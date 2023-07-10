الابناء ونفقات الحياة

سكينة حمدى جابر سيدة مطلقة منذ 8 شهور وتعيش ظروفًا معيشية صعبة بعد انفصال الزوج وتعول ثلاثة أطفال صغار «سما» 11 سنة فى الصف الخامس الإبتدائى و«ريتاج» 10 سنوات فى الصف الرابع الإبتدائى و«خليفة» 4 سنوات ويعانى من ضمور بأنسجة المخ وإعاقة فى الأعصاب البصرية ويحتاج الطفل إلى علاج طبيعى وتخاطب وعلاج دوائى مكلف حوالى ألف جنيه شهريا وتعجز الأسرة عن تحمل ثمنه, الأم ليس لها مصدر دخل ثابت تعيش منه سوى معاش تكافل وكرامة 500 جنيه لا يكفى إيجار السكن 600 جنيه.

وتناشد الأسرة أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة تقديم مساعدة مالية تعينهم على نفقات الحياة ومصروفات الأبناء فى التعليم.