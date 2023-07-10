ميدو: فيوتشر ركز مع الحكم أكتر من الكورة أمام الزمالك

أكد أحمد حسام ميدو نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق أن جميع لاعبي فيوتشر ركزوا على الاعتراض على التحكيم وليس على كرة القدم في مباراة التي جمعت بينهم وبين الفارس الأبيض.

إقرأ أيضًا..

قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الكل في فيوتشر، ركز على الاعتراض على التحكيم في مباراة الزمالك وهذا السبب في الهزيمة".

ميدو : كان لازم لاعيبة فيوتشر تركز في الكورة أكتر

وأضاف: "كان لازم لاعيبة فيوتشر تركز في الكورة أكتر، بدلا من الاعتراض على الحكم"

واختتم: "جنش كان بيعترض على الفاضي والمليان خاصة بعد الجون التاني"



كان الفريق الكروي بنادي الزمالك حقق فوزا هاما على فيوتشر بثلاثة أهداف لهدفين، في المباراة التي جمعت بينهما مساء السبت الماضي على استاد السلام ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

بعد فوزه صعد الزمالك إلى المركز الثالث في ترتيب الدوري المصري برصيد 59 نقطة ويفصله نقطة واحدة عن فيوتشر الذي تراجع للمركز الرابع.

ويمتلك الزمالك أفضلية في مواجهاته ضد فيوتشر بواقع أربعة انتصارات متتالية منذ ظهور فيوتشر للمرة الأولى في الدوري المصري خلال الموسم الماضي، كما أن الفارس الأبيض يدخل المباراة بمعنويات مرتفعة بعد سداسية المقاولون العرب في ربع نهائي كأس مصر.