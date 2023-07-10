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كامل الوزير يكشف حقيقة زيادة اسعار وسائل النقل (فيديو)
الإثنين 10 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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وزير النقل: السيسي وجه بتكييف عربات الدرجة الثالثة لخدمة المواطن البسيط (فيديو)

كامل الوزير، وزير
كامل الوزير، وزير النقل

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتكييف عربات الدرجة الثالثة لخدمة المواطن البسيط.

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وزير النقل يعلن دخول برج الإشارات الرئيسي بمحطة أبوصوير في الخدمة

وأضاف وزير النقل  خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، مساء اليوم أن محطة قطار الصعيد تشمل 6 خطوط سكة حديد، مشيرا إلى أنها عبارة عن رؤية حضارية عصرية وتحيي المنطقة بالكامل؛ لأنها مشروع تنموي كبير والافتتاح مقرر أن يكون بعد 6 أسابيع والمحطة سوف تحصل على أفضل تصميم هندسي في 2023.

التعاقد على 50 عربة بوفيه لتوزيعها على قطارات الدرجة الثالثة

وأكد الفريق كامل الوزير، أن قطارات الدرجة الثالثة المكيفة كان لا يوجد بها عربة بوفيه، ولذلك تم التعاقد على 50 عربة بوفيه لتوزيعها على القطارات.

وفي تعليقه على واقعة جزار المونوريل، قال  وزير النقل  إنها قلة خبرة وربما كان الجزار مبسوط بالعامود، لافتا إلى أنه لم يخرم العامود ولكن تم تغريمه حتى لا يصير هذا السلوك عُرف بين الناس، ولذا تم الشروع في عمل نماذج لمشروعات الإعلانات في المونوريل.

 

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