هيرنانديز..انتظرت طويلا فرصة اللعب مع سان جيرمان

كشف المدافع الدولي الفرنسي لوكا هيرنانديز لاعب باريس سان جيرمان" الجديد" عن تحمسه لخوض المباريات مع النادي الباريسي.

وقال: انتظرت مطولًا للانضمام إلى سان جيرمان وقد حصل ذلك أخيرًا، إنه يوم مميز بالنسبة لي وأنا سعيد بتواجدي هنا.

ووقع هيرنانديزاليوم مع النادي الباريسي قادمًا من بايرن ميونخ حتى 2028 ويلعب كظهير أيسر أو قلب دفاع

وجاء في بيان للنادي الباريسي على موقعه الرسمي أن الدولي الفرنسي وقّع على عقد لمدة خمس سنوات.

لم يكشف فريق العاصمة عن قيمة الصفقة لكن تقارير إعلامية أشارت إلى أنها بلغت بين 45 و50 مليون يورو.

بات بطل العالم 2018 رابع صفقة للنادي هذا الصيف بعد الجناح الاسباني ماركو أسينسيو من ريال مدريد والمدافع السلوفاكي ميلان شكرينيار من ميلان الإيطالي ولاعب الوسط الدولي الأوروغوياني الشاب مانويل أوغارتي من سبورتينغ البرتغالي، في تشكيلة المدرب الجديد الاسباني لويس إنريكي الذي خلف كريستوف غالتييه.

نشأ هرنانديز" 27 عامًا" في فريق الشباب مع أتلتيكو مدريد الإسباني ورُقي إلى الفريق الأول في 2014 الذي حقق معه لقب الدوري الاوروبي "يوروبا ليج" 2018، قبل أن ينتقل إلى النادي البافاري في 2019.

حقق مع بايرن لقب البوندسليجا 4 مرات ولقب دوري أبطال أوروبا 2020.

يغيب عن المنافسات منذ أن وقع ضحية لقطع في الرباط الصليبي في ركبته اليمنى في مستهل مباراة فرنسا الأولى في مونديال قطر 2022 ضد أستراليا في نوفمبر الماضي.