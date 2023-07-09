مصرع شخصين في حادثين متفرقين بالمنيا

استقبلت مستشفي سمالوط التخصصي، شمال محافظة المنيا، اليوم الأحد ، جثة شاب لقي مصرعه دهسا تحت عجلات سيارة نصف نقل، واودع الجثمان تحت تصرفات النيابة العامة.

وكان مدير أمن المنيا، قد تلقي اخطارا من مركز سمالوط، يفيد بمصرع المدعو " حسين طه "، ومقيم بمحافظة بني سويف، دهسا تحت عجلات سيارة نصف نقل عن طريق الخطأ ، اثناء عودتها للخلف بقرية دير جبل الطير ، إحدى قرى مجلس قروي بني خالد بمركز سمالوط شرق، وبإجراء التحريات الأولية، اثبتت عدم وجود شبهه جنائية في الوفاة.

واودعت الجثة تحت تصرفات النيابة العامة ، بمشرحة مستشفي سمالوط التخصصي، وتم ابلاغ اهليته، وتم التحفظ علي السيارة وقائدها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بموجب الواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات والتصريح بدفن الجثمان.

وفي سياق متصل، تلقت الأجهزة الأمنية، بلاغا من العميد محمود الحلواني، مأمور مركز سمالوط غرب، يفيد بمصرع طفل يدعي" مختار حسن" بجرح قطعي بالبطن، ويقيم بقرية الشروبي "الجلاء ، نتيجة وقوع حادث سيارة عادت للخلف ، واصطدمت به عن الطريق الخطأ، وبالعرض على النيابة العامة ، صرحت بدفن الجثمان وتسليمه لأهليته.