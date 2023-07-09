الإثنين 10 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

استرداد 222 فدان من أراضي أملاك الدولة بالمنيا

حملة الإزالة
حملة الإزالة

شنت  الوحدات المحلية بمراكز محافظة المنيا ، حملات مكثفة لإزالة التعديات ضمن المرحلة الثالثة من الموجة ٢١ ، لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية و أملاك الدولة و البناء المخالف .

يأتي ذلك تنفيذا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء ، و إشراف و متابعة وزير التنمية المحلية، وبناء للتوجيهات المشددة للواء أسامة القاضى محافظ المنيا ، بالتصدى لكافة أشكال التعديات.

وأزالت الوحدة المحلية لمركز و مدينة مغاغة  ٤٣ حالة تعدِِ بالبناء المخالف منها،  ٣٤ حالة على أراضي أملاك دولة بقرى،  شارونة ، وقرارة ، وجزيرة شارونة، ورصد وإزالة ٦ حالات تعدِِ بالبناء على الأراضى الزراعية بمجلس قروى آبا ، و٣ حالات تعدِِ بحى غرب المدينة ، و تمت الإزالة بالكامل .

وفى مركز ديرمواس ، تم ازالة ١٣ حالة تعد منها حالتان تعد على اراضى زراعية بقرية دلجا و١١ حالة تعد على أملاك دولة (رى)،  بواقع ٥ حالات تعدِِ بالمدينة ، و ٦ حالات تعدِِ بقرية بنى حرام ، بالإضافة ، إلى  إسترداد ٥ حالات  بمساحة اجمالية ٢٢٢ فدانا على أملاك دولة بقرية دلجا .

وفى مركز سمالوط ، تم إزالة ٩ حالات بناء مخالف بدون ترخيص ، كما أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار ١٦ حالة تعد منها ٨ حالات تعد على أراض زراعية بشلقام ، و٣ حالات تعدِِ بقرية صندفا ، و حالتان تعدِِ بالبناء المخالف فى المهد بقرية بنى على ، وحالتان تعدِِ بالبناء المخالف بحى شمال المدينة ، و حالة تعدِِ فى المهد خارج الحيز العمرانى ارض تعاون زراعى ، بعزبة أبو جمعة بمجلس قروي أبوجرج .

الجريدة الورقية