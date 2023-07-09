استرداد 222 فدان من أراضي أملاك الدولة بالمنيا

شنت الوحدات المحلية بمراكز محافظة المنيا ، حملات مكثفة لإزالة التعديات ضمن المرحلة الثالثة من الموجة ٢١ ، لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية و أملاك الدولة و البناء المخالف .

يأتي ذلك تنفيذا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء ، و إشراف و متابعة وزير التنمية المحلية، وبناء للتوجيهات المشددة للواء أسامة القاضى محافظ المنيا ، بالتصدى لكافة أشكال التعديات.

وأزالت الوحدة المحلية لمركز و مدينة مغاغة ٤٣ حالة تعدِِ بالبناء المخالف منها، ٣٤ حالة على أراضي أملاك دولة بقرى، شارونة ، وقرارة ، وجزيرة شارونة، ورصد وإزالة ٦ حالات تعدِِ بالبناء على الأراضى الزراعية بمجلس قروى آبا ، و٣ حالات تعدِِ بحى غرب المدينة ، و تمت الإزالة بالكامل .

وفى مركز ديرمواس ، تم ازالة ١٣ حالة تعد منها حالتان تعد على اراضى زراعية بقرية دلجا و١١ حالة تعد على أملاك دولة (رى)، بواقع ٥ حالات تعدِِ بالمدينة ، و ٦ حالات تعدِِ بقرية بنى حرام ، بالإضافة ، إلى إسترداد ٥ حالات بمساحة اجمالية ٢٢٢ فدانا على أملاك دولة بقرية دلجا .

وفى مركز سمالوط ، تم إزالة ٩ حالات بناء مخالف بدون ترخيص ، كما أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار ١٦ حالة تعد منها ٨ حالات تعد على أراض زراعية بشلقام ، و٣ حالات تعدِِ بقرية صندفا ، و حالتان تعدِِ بالبناء المخالف فى المهد بقرية بنى على ، وحالتان تعدِِ بالبناء المخالف بحى شمال المدينة ، و حالة تعدِِ فى المهد خارج الحيز العمرانى ارض تعاون زراعى ، بعزبة أبو جمعة بمجلس قروي أبوجرج .