التصريح بدفن جثة طفل صدمه اوتوبيس بالغردقة

صرحت نيابة الغردقة بدفن جثة طفل صدمه اوتوبيس نقل عام بمدينة الغردقة.

وكان الطفل قد لقى مصرعه بعد أن صدمه أتوبيس نقل ركاب بمنطقة السقالة بوسط مدينة الغردقة و تم نقل جثة الطفل لمشرحة مستشفى الغردقة العام، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



وتلقى مدير أمن البحر الأحمر إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بمصرع طفل يدعى " رضا ا ح" فى منتصف العقد الثانى من العمر، صدمه اتوبيس نقل ركاب وسط مدينة الغردقة.



وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وبالانتقال والفحص تبين وفاة الطفل، تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الغردقة العام، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت الأجهزة المختصة لمباشرة التحقيقات.