اصنعي كيكة القهوة بجوز البيكان بخطوات بسيطة

تعد ؤ من أشهي وصفات حلويات القهوة التي يمكن صنعها، لذلك نقدم لك طريقة تحضير كيك القهوة بجوز البيكان بخطوات بسيطة.

كيك القهوة بجوز البيكان

مقادير كيكة القهوة بجوز البيكان

- لتغليفة القهوة :

كريمة : كوبان (مخفوقة)

قهوة سريعة الذوبان : ملعقة كبيرة

بيكان : ربع كوب (جوز بيكان كامل)

- طحين : كوب وثلاثة ارباع الكوب

- بيكنج بودر : ملعقة صغيرة ونصف

- بيكنج صودا : ربع ملعقة صغيرة

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- الزبدة : ثلاث أرباع الكوب (طرية وبحرارة الغرفة)

- سكر : نصف كوب

- السكر البني : نصف كوب

- البيض : 3 حبات

- الفانيليا : ملعقة صغيرة

- حليب : ثلث كوب

- قهوة سريعة الذوبان : ملعقة صغيرة ونصف (مذوبة بملعقة كبيرة ماء ساخن)

- بيكان : نصف كوب (جوز / مفروم خشن)

كيك القهوة بجوز البيكان

طريقة التحضير

1. سخني الفرن على حرارة 180 درجة.

2. جهزي قالب كيك مقاس 9 انش وادهنيها بالزبدة ورشة طحين.

3. اخلطي الطحين والبيكنج باودر والبيكنج صودا والملح في وعاء.

4. اخفقي بواسطة الخفاقة الكهربائية الزبدة مع السكر البني والسكر الأبيض حتى يصبح الخليط هشا وكريميا.

5. أضيفي البيض الواحدة تلو الأخرى مع الخفق ثم أضيفي الفانيلا واخفقي.

6. أضيفي خليط الطحين لخليط البيض والزبدة والسكر واخلطي.

7. أضيفي الجوز والقهوة واخلطي.

8. صبي المزيج في قالب الكيك المجهز واخبزيه بالفرن لمدة 40 دقيقة أو حتى ينضج الكيك.9. أخرجي الكيك من الفرن واتركيه ليبرد ثم انقليه لطبق.

10. اخلطي الكريمة بالقهوة ادهني وجه الكيك وزيني بحبات البيكان.

11. ضعي الكيك في الثلاجة لحين التقديم.