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الأحد 09 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

بحراسة مشددة.. مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

المسجد الاقصى
المسجد الاقصى

اقتحم عشرات المستوطنين اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

 

وأفاد شهود عيان، بأن هؤلاء المستوطنين اقتحموا "الأقصى" على شكل مجموعات متتالية، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية، تركزت فى منطقة مصلى باب الرحمة والمنطقة الشرقية من المسجد.

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عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال

انتهاكات واقتحامات

ويشهد المسجد الأقصى يوميا عدا الجمعة والسبت، سلسلة انتهاكات واقتحامات من المستوطنين بحماية شرطة الاحتلال فى محاولة لفرض السيطرة الكاملة على الحرم القدسى الشريف وتقسيمه زمانيا ومكانيا.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يقوم فيها المستوطنون باقتحام المسجد الأقصى، بل سبقتها عشرات المرات، وسط صمت المجتمع الدولي والعالم الإسلامي.

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