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الأحد 09 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

مباحثات بين وزيرا خارجية تركيا وروسيا حول صفقة الحبوب

تركيا وروسيا
تركيا وروسيا

 

بحث وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، مع نظيره الروسي، سيرجي لافروف، الوضع حول "صفقة الحبوب" وآخر التطورات في أوكرانيا.

 

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روسيا وتركيا تناقشان صفقة الحبوب والأحداث الأخيرة في أوكرانيا

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الولايات المتحدة تدعو روسيا لتمديد صفقة الحبوب

تركيا وروسيا 

وذكر مصدر في وزارة الخارجية التركية لوكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء: "أجرى وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الأحد، وناقش الوزيران آخر التطورات في أوكرانيا، والوضع فيما يتعلق بصفقة الحبوب".

ومنعت روسيا تصدير الحبوب من أوكرانيا لعدة أشهر بعد غزوها في فبراير من العام الماضي. ثم تم التوصل، في منتصف عام 2022، إلى اتفاق بين الطرفين المتحاربين، بوساطة الأمم المتحدة وتركيا. وبعد ذلك ، تم شحن الحبوب الأوكرانية مرة أخرى.

وفي الآونة الأخيرة، تم تمديد الاتفاق لمدة شهرين آخرين في منتصف مايو ،مصحوبا بمطالبة موسكو بتسهيل صادراتها الآن.

ومع اقتراب انتهاء صلاحية التمديد في منتصف يوليو الجاري، هددت روسيا بعدم تجديد الاتفاق.

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