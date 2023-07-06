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الخميس 06 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الولايات المتحدة تدعو روسيا لتمديد صفقة الحبوب

صفقة الحبوب
صفقة الحبوب

دعت "الولايات المتحدة" نظيرتها روسيا لتمديد العمل بصفقة الحبوب التي شددت موسكو على عدم وجود أي أسباب تدفعها للموافقة على تمديد هذا الاتفاق الذي يسمح لأوكرانيا بتصدير حبوبها.

ووفقًا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم"، مساء اليوم الخميس، ردت وزارة الخارجية الأمريكية على التعليق الروسي للصفقة التي تنتهي في 17 يوليو الجاري، حيث كتبت في حسابها على "تويتر" أنه ينبغي على روسيا "الامتثال لمبادرة حبوب البحر الأسود وتمديدها".

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وفي وقت سابق أصبح معروفًا عن وجود خطط، عمد رئيس أوكرانيا، فلاديمير زيلينسكي، للقاء الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، حيث سيُناقش الطرفان الوضع حول الاتفاقية التي تنتهي صلاحيتها منتصف الشهر الجاري.

وكان وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، قد صرح خلال مؤتمر صحفي عبر الفيديو يوم 30 يونيو الفائت قائلاً "لا أعتقد أن الأشخاص الذين يتطلعون لتمديد مبادرة البحر الأسود (صفقة الحبوب) يمتلكون حججًا لفعل ذلك. لقد أصبحت المبادرة مُنذ فترة طويلة تجارية".

وأضاف بالقول "قدمنا (روسيا) معلومات أكثر من مرة بشأن تصدير الحبوب (من أوكرانيا) إلى الدول الغنية وليس للفقيرة، فيما أكد الأمين العام للأمم المتحدة جوتيريش على ضرورة أن توجه هذه الحبوب إلى الدول المحتاجة".

 كييف لن تُقدم تنازلات لروسيا من أجل تمديد صفقة الحبوب:

من ناحية أخرى، أعلن وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، أن كييف لن تُقدم تنازلات لروسيا من أجل تمديد صفقة الحبوب.

وقال كوليبا: "لا يُمكن أن نُقدم أي تنازلات من أجل الحفاظ على ممر الحبوب. روسيا هي التي يجب أن تفي بالتزاماتها".

وأعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، في وقت سابق أن موسكو لا تحتاج لصفقة الحبوب بشكلها الحالي، مُؤكدًا على ضرورة إنهائها.

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