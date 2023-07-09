جيسوس مدرب الهلال يتخذ قرارا مفاجئا بشأن ماريجا

استبعد البرتغالي خورخي جيسوس، المدير الفني لـ الهلال السعودي، لاعبه المالي موسى ماريجا، من معسكر الزعيم المقام حاليا في النمسا ذلك استعدادا للموسم الكروي الجديد.



أكد حساب نادي الهلال السعودي عبر تويتر، أن المدرب جيسوس طالب بإعادة اللاعب المالي إلى مدينة الرياضة لاستكمال فترة الإعداد، دون الكشف عن أسباب قرار المدرب، الذي وصف بأنه فني.



وأستأنف نادي الهلال، تدريباته صباح اليوم الأحد في معسكره بالنسما، بعدما شارك في المباراة الودية الأولى أمس السبت.



مرانا استرجاعيا



وخاض لاعبو الهلال، الذين شاركوا في ودية أمس مرانا استرجاعيا، فيما أدى البقية تدريبا عاديا.



وكان الهلال أنتصر على لاندسكور النمساوي بسداسية نظيفة، أمس السبت، وتتبقى للهلال 4 وديات أخرى خلال معسكر النمسا.



لوكاكو يرفض عرض الهلال ويتمسك بالاستمرار داخل أوروبا

مازال البلجيكي روميلو لوكاكو متمسكا بموقفه من العروض التي وصلت له من الدوري السعودي.

أكدت التقارير، أن لوكاكو لم يغير موقفه من العروض السعودية، ومازال يرفض الرحيل إلى الدوري السعودي التي وصلت له يونيو.

وتابعت ، أن لوكاكو يريد الاستمرار داخل أوروبا، ويريد البقاء مع إنتر ميلان.



عرض جديد

وأضافت، أن إنتر ميلان وتشيلسي سيكونان على تواصل في الأيام المقبلة، وسيقدم عرضا جديدا أفضل من السابق، لإقناع البلوز بالتنازل عن النجم البلجيكي.

وكان الهلال السعودي يحاول التعاقد مع لوكاكو، وكثف جهوده للحصول على توقيع المهاجم البلجيكي، لكن لوكاكو رفض العرض الأول الذي قدمه له الزعيم.

ويريد لوكاكو الاستمرار داخل قارة أوروبا، وعدم الرحيل إلى الدوري السعودي.

