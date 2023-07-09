مشروب طاقة شهير يهدد حياة الأطفال.. تحذيرات عاجلة ومطالب بسحبه من الأسواق

حذر خبراء صحة أمريكيون من مشروب طاقة روج له اثنان من مشاهير اليوتيوب مما جعله يكتسب شعبية واسعة بين الأطفال، مشيرين إلى احتمال احتوائه مستويات خطيرة من مادة الكافيين.

تحذيرات من مشروب طاقة شهير يهدد صحة الأطفال

ووفقًا لما ذكره موقع "روسيا اليوم"، دعا اليوم الأحد، العضو في الحزب الديمقراطي من نيويورك السيناتور، تشارلز شومر، إدارة الغذاء والدواء لفتح تحقيق بشأن "برايم"، وهي علامة تجارية لمشروب أسسها نجما الـ"يوتيوب"، لوغان باول وكي إس أي، لتصبح شيئًا من الهوس بين حشود المتابعين الصغار للمؤثرين.

مشروب طاقة شهير يهدد صحة الأطفال

وصرح شومر بأن أحد رموز الصيف الساخن للأطفال ليس زيًا أو لعبة، وإنما هو مشروب، مٌضيفًا: "أيها المشتري والآباء، كونوا على حذر لأنه مصدر قلق صحي خطير للأطفال الذين يتهافتون عليه بقوة".

أثار مشروب "برايم" المدعوم من اثنين من نجوم "يوتيوب" المشاهير، ضجة واسعة منذ إطلاقه العام الماضي وطرحه في الأسواق، وهو ما تسبّب في طوابير طويلة أمام متاجر البقالة، والأكشاك التي تُقام في أفنية المدارس.

تسببت نسبة الكافيين الموجودة في المشروب بحظره من قبل بعض المدارس في المملكة المتحدة البريطانية وأستراليا، حيث حذر بعض أطباء الأطفال من تداعيات صحية محتملة على الأطفال الصغار مثل مشاكل القلب والقلق ومشاكل الجهاز الهضمي.

وفي الوقت نفسه، حرص ممثلو الشركة على الدفاع عن المنتج الذي ُصنف بوضوح أنه "لا يوصى به للأطفال الأقل من 18 عاما".