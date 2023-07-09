سوبر بانانا.. موز معدل وراثيًا يمنع إعاقة نمو الأطفال ويحمي من أمراض مميتة

توصل مجموعة علماء إلى إمكانية إنتاج ثمرة موز معدلة وراثيًا تحتوي على الكثير من العناصر الغذائية وخاصة فيتامين أ، وأطلقوا عليها اسم "سوبر بانانا".

موز معدل وراثيًا يكافح الأمراض

ووفقًا لما ذكره موقع "سكاي نيوز"، تعاني العديد من البلدان الفقيرة في إفريقيا وجنوب شرق آسيا من نقص ملحوظ في فيتامين أ، الأمر الذي أدى إلى إعاقة نمو الأطفال، وتسبب في العمى وإضعاف المقاومة للأمراض المميتة القابلة للعلاج مثل الإسهال والحصبة.



موز معدل وراثيًا يكافح الأمراض

وفي الوقت نفسه، تقدر منظمة الصحة العالمية أن 190 مليون طفل في سن ما قبل المدرسة في جميع أنحاء العالم يعانون من نقص فيتامين أ وأن سوء التغذية مسؤول عن 6 % من وفيات الطفولة المبكرة في أفريقيا وحدها.

وتوصل فريقًا من الباحثين من مختبرات البحوث الزراعية الوطنية في الدولة الإفريقية، بالتعاون مع عالم الزراعة الأسترالي جيمس ديل ومؤسسة بيل وميليندا غيتس، إلى إمكانية إنتاج موز معدل وراثيا يحتوي على جميع العناصر الغذائية اللازمة لمكافحة سوء التغذية، وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تغيير الموز بنجاح ليكون بمثابة مكمل غذائي للبشر.

وأكد العلماء أن "سوبر بانانا"، جاهزة للزراعة، لكنهم لا زالوا ينتظرون الموافقات، ولسوء الحظ، قد يكون هذا عقبة كبيرة، بالنظر إلى المعارضة القوية لزراعة الأطعمة المعدلة وراثيا في أوغندا.

جدير بالذكر أن أوغندا واحدة من عدة دول إفريقية تكافح سوء التغذية، لكنها قد تكون أيضا مصدرًا للعلاج بسبب إنتاجها الكبير للموز.