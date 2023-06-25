روسيا تضم سلاح نهاية العالم إلى ثالوثها النووي (شاهد)

طوربيد نووي لا يمكن تعقبه ويصعب التكهن بما قد ينجم عنه يشرف عليه مباشرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أطلق عليه اسم "بوسيدون".

وتعد بوسيدون مركبة روبوتية تعمل تحت الماء مزودة برأس حربي نووي حراري يولد موجات تسونامي إشعاعية مخصصة لتدمير الأهداف البحرية والساحلية .

ووفقا لتقرير مصور عرضته فضائية "سكاي نيوز عربي"، اليوم الأحد، فإن مدى بوسيدون غير محدود فهي قادرة على ضرب مواقع ساحلية في المحيطات الأطلسي والهندي والهادي فضلا عن إمكانية استخدامها ضد جملة من السفن في وقت واحد .

وفي الوقت الحالي تجري روسيا اختبارات أولية على مجمع بوسيدون الذي صمم من أجل تطوير الغواصة النووية البحثية بيلغورد

ومن المتوقع إطلاق العديد من نماذج بوسيدون عام 2023 للاختبار .

روسيا تُزيد الغموض حول أسلحتها النووية

وفي سياق آخر، نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف قوله إن روسيا لن تبلغ الولايات المتحدة بعدد الرؤوس الحربية النووية التي تمركزها في بيلاروسيا أو اختبارات طوربيدها النووي بوسيدون.

وتقول موسكو ومينسك إن بيلاروسيا بدأت بالفعل في تلقي الأسلحة النووية التكتيكية أو قصيرة المدى التي وعد الرئيس فلاديمير بوتين علانية بوضعها هناك، مع تصاعد التوترات مع الغرب بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

ونقل عن ريابكوف قوله للصحفيين في مدينة سوتشي الجنوبية “أشك بشدة في أن هذا الموضوع سيصبح موضوع أي مناقشة عامة أو إفشاء من جانبنا”.

لا تندرج الأسلحة قصيرة المدى ضمن شروط معاهدة البداية الجديدة، وهي آخر معاهدة متبقية للحد من التسلح بين واشنطن وموسكو، والتي تضع حدًا للترسانات النووية الاستراتيجية للدولتين.

كما لا توجد معاهدة أو آلية تحقق تغطي الطوربيدات ذاتية التشغيل ذات القدرات النووية والتي تعمل بالطاقة النووية مثل بوسيدون، وقال ريابكوف إن بلاده بالتالي ليس لديها خطط لإبلاغ الولايات المتحدة بشأن اختبارات النظام.

وصف كل من المسؤولين الأمريكيين والروس بوسيدون بأنه فئة جديدة من الأسلحة الانتقامية، وهو شيء يشبه التقاطع بين طوربيد وطائرة بدون طيار تحت الماء، قادرة على إطلاق موجات إشعاعية في المحيط لمهاجمة مجموعات القتال البحرية أو جعل المدن الساحلية غير صالحة للسكن.