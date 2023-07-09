ارتفاع درجات الحرارة يسبب ضعف البصر ويهدد صحة العين .. احذروا

حذرت دراسة كندية حديثة من أن ارتفاع درجات الحرارة بسبب تغير المناخ يضر الجسم بشكل عام، ويهدد صحة العين بشكل خاص، حيث ثبت علميًا أن ازدياد خطر ضعف البصر مرتبط بدرجات الحرارة المرتفعة.

علاقة ارتفاع درجات الحرارة بضعف البصر

ووفقًا لما ذكره الموقع الطبي الألماني (Heilpraxis)، ربط باحثو الدراسة متوسط درجات الحرارة المرتفعة بمشاكل شديدة في الرؤية لدى كبار السن على وجه الخصوص، حيث استندوا إلى بيانات مسح أمريكي للبالغين الأمريكيين الذين تبلغ أعمارهم عاماً أو أكبر، بين الفترة (2012-2017).

علاقة ارتفاع درجات الحرارة بضعف البصر

وقام الباحثون بدراسة الروابط المحتملة بين ضعف البصر ودرجات الحرارة، وتضمنت العينة 1.7 مليون شخص من كبار السن الذين يعيشون في نفس الولاية التي ولدوا فيها.

وبالمقارنة مع أولئك الذين يعيشون في المقاطعات بمتوسط درجة حرارة أقل من 10 درجات مئوية، فإن أولئك الذين يعيشون في المقاطعات التي يتراوح متوسط درجة الحرارة فيها بين 10و 12 درجة مئوية كانوا بالفعل أكثر عرضة بنسبة 14 % للإصابة بضعف بصري شديد.

وذكر الباحثون أن خطر الإصابة بضعف البصر زاد بنسبة 24 % عند درجات الحرارة بين 12و 15درجة مئوية وبنسبة 44 % للأشخاص من المناطق التي يبلغ متوسط درجة الحرارة فيها 15.5 درجة مئوية أو أكثر.

ووجد الباحثون أن الارتباط بين متوسط درجة الحرارة وضعف البصر الشديد قويًا، بغض النظر عن العمر والجنس والدخل والتعليم.

وخلصت نتائج الدراسة إلى أن الارتباط بين ضعف البصر ومتوسط درجة الحرارة في المناطق هو مصدر قلق كبير، إذا أشارت الأبحاث المستقبلية إلى وجود ارتباط سببي، لذلك من المهم مراقبة ما إذا كان انتشار ضعف البصر لدى كبار السن سيزداد في المستقبل.

ووفقًا للباحثين المشاركة في الدراسة، فإن مشاكل الرؤية تعد من الأسباب الرئيسية للإعاقات والقيود الوظيفية، حيث يمكن أن تزيد الإعاقات البصرية الشديدة من مخاطر السقوط والكسور، على سبيل المثال، وتؤثر على حياة كبار السن، كما أن علاج ضعف البصر يكلف عشرات المليارات من الدولارات كل عام في الولايات المتحدة الأمريكية وحدها لذلك فإن العلاقة بين درجة الحرارة وضعف البصر مقلقة للباحثين.